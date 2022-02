Onde assistir jogo do Marcílio Dias x Joinville hoje horário – 06/02

Pela quinta rodada do Campeonato Catarinense, equipes se enfrentam neste domingo com transmissão

Abrindo a quinta rodada do Campeonato Catarinense, o Joinville visita o Marcílio Dias neste domingo, 06/02, com a bola rolando a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Hercílio Luz. Com transmissão ao vivo, saiba como assistir ao jogo do Joinville hoje.

Onde assistir jogo do Joinville hoje

O jogo de hoje vai passar no Catarinense Fort TV, pay-per-view da TV NSports, com cobertura completa para todo o Brasil por assinatura. A plataforma está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos no pacote, podendo ser encontrada no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br) ou até mesmo aplicativo.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports no Catarinense Fort TV

Depois de ser derrotado pelo Brusque na última rodada, o Marcílio Dias volta a disputar o Campeonato Catarinense neste domingo diante de um grande adversário, cotado como um dos favoritos ao título. Na tabela, os anfitriões aparecem em 5º lugar com o total de cinco pontos, ou seja, venceu uma partida, empatou duas e perdeu outra.

Enquanto isso, o Joinville permanece em 11º lugar, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto depois de perder três partidas e empatar somente uma. Na temporada do Catarinense, tem como principal objetivo neste momento sair da degola e chegar ao topo para brigar pela classificação até a próxima fase.

Escalações de Marcílio Dias x Joinville

Escalação do jogo do Marcílio Dias: Renan; Victor Guilherme, Murilo Henrique, Edimar, Rômulo; Daniel Pereira, Moisés, Julinho, Douglas Packer; Klenisson, Zé Vitor

Escalação do jogo do Joinville : João Lucas; Alison, Jaques, Elivelton, Renan Castro; Caio Mello, Guilherme Xavier, Chrystian; Joãozinho, Victor Rangel, Uelber

Veja como foi o último jogo do Marcílio Dias x Joinville.

