Onde assistir jogo do Milan hoje x Udinese ao vivo e horário (13/08)

Estreando no Campeonato Italiano, o Milan recebe a Udinese neste sábado, 13 de agosto, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), pela primeira rodada. A partida será no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, e onde assistir jogo do Milan hoje vai ser no canal da ESPN, na TV fechada, e no Star +, streaming.

Onde assistir jogo do Milan hoje ao vivo?

O jogo do Milan hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 13h30 (Horário de Brasília).

Disponível para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN transmite com exclusividade as emoções da estreia do Milan neste sábado. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Online, onde assistir jogo do Milan hoje vai ser no Star +, serviço de streaming através do aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Sábado, 13/08/2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Onde assistir jogo do Milan hoje: ESPN e Star +

Prováveis escalações do Milan x Udinese hoje:

Ibrahimovic é o único que continua em trabalho de recuperação.

Provável escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Sandro Tonali, Bennacer, Junior Messias; Brahim Díaz, Rafa Leão e Rebic.

Nenhuma baixa foi detectada no plantel de jogadores da Udinese.

Provável escalação da Udinese: Marco Silvestri; Perez, Adam Messina, Jaka; Ebosse, Makengo, Pereyra, Soppy; Gerard Deulofeu e Isaac Success.

Primeira rodada do Campeonato Italiano

Dez jogos dão início ao Campeonato Italiano na nova temporada neste fim de semana, seguindo até a próxima segunda-feira, 15 de agosto.

Todas as vinte equipes entram em campo pela primeira rodada, com destaque ao jogo entre Juventus e Sassuolo, no fim da rodada.

Confira a seguir todos os jogos.

Sábado (13/08):

Sampdoria x Atalanta – 13h30

Milan x Udinese – 13h30

Monza x Torino – 15h45

Lecce x Inter de Milão – 15h45

Domingo (14/08):

Fiorentina x Cremonese – 13h30

Lazio x Bologna – 13h30

Spezia x Empoli – 15h45

Salernitana x Roma – 15h45

Segunda-feira (15/08):

Verona x Napoli – 13h30

Juventus x Sassuolo – 15h45

Próximos jogos de Milan e Udinese:

MILAN:

Atalanta x Milan – Domingo, 21/08 às 15h45 – Campeonato Italiano

Milan x Bologna – Sábado, 27/08 às 15h45 – Campeonato Italiano

UDINESE:

Udinese x Salernitana – Sábado, 20/08 às 13h30 – Campeonato Italiano

Monza x Udinese – Sexta-feira, 26/08 às 13h30 – Campeonato Italiano

