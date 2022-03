Onde assistir Napoli x Milan hoje ao vivo na TV e horário (06/03/2022)

O Napoli enfrenta o Milan hoje pela 28ª rodada do Campeonato Italiano de 2022. A partida será disputada a partir das 16h45 no Estádio Diego Armando Maradona, em Napoli, e a transmissão fica por conta da ESPN. A seguir, conheça todos os detalhes de onde assistir Napoli x Milan hoje ao vivo hoje.

Onde assistir Napoli x Milan

O jogo do Napoli x Milan hoje, 6 de março, vai passar no canal ESPN e no streaming Star +, a partir das 16h45, horário de Brasília, no Campeonato Italiano de 2022.

A plataforma de streaming Star + está disponível e pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês

Informações do Napoli x Milan

Data: 06/03/2022

Horário: 16h45 (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir jogo de hoje: ESPN e Star +

Últimos jogos Napoli x Milan

19/12/2021 – Milan 0 x 1 Napoli – Campeonato Italiano

14/03/2021 – Milan 0 x 1 Napoli – Campeonato Italiano

22/11/2020 – Napoli 1 x 3 Milan – Campeonato Italiano

Relembre o último jogo entre Napoli e Milan.

Escalações da Napoli x Milan

Napoli: Ospina; Mário Rui, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo; Lobotka, Fabian Ruiz, Insigne, Zielinski; Politano, Osimhein

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Sandro Tonali, Bennacer, Saelemakers, Kessié; Rafa Leão, Giroud

O Napoli faz uma campanha extraordinária no Campeonato Italiano este ano. Em segundo lugar com 57 pontos, contabiliza até o momento dezessete vitórias, seis empates e quatro derrotas na temporada, isto é, se mantém vivo como uma possiblidade de ser campeão. Se ganhar o jogo de hoje, assume a liderança e destrona a Inter, já que tem apenas um ponto a menos.

Do outro lado, o Milan também aparece com 57 pontos, em terceiro lugar, como um possível candidato para assumir a primeira posição da tabela. Com o mesmo número de vitórias, empates e derrotas, a equipe de Stefano Pioli deverá entrar com o time completo neste domingo, buscando a vitória de qualquer maneira para assumir a ponta e seguir no caminho até o título do ano.

Jogos do Campeonato Italiano hoje

A vigésima oitava rodada do Campeonato Italiano transmite dez partidas no fim de semana.

Inter de Milão 5 x 0 Salernitana

Udinese 2 x 1 Sampdoria

Roma 1 x 0 Atalanta

Cagliari 0 x 1 Lazio

Genoa x Empoli – 08h30

Fiorentina x Verona – 11h

Bologna x Torino – 11h

Venezia x Sassuolo – 11h

Juventus x Spezia – 14h

Napoli x Milan – 16h45

