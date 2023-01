Onde assistir jogo do Napoli e Juventus hoje ao vivo na TV e online 13/01/23

Em clássico italiano que promete muita ação em campo, as equipes de Napoli e Juventus se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo do Napoli e Juventus hoje vai ser no Estádio Diego Armando Maradona. Aqui está tudo o que você quer saber para assistir ao jogo.

Napoli x Juventus no Campeonato Italiano

Líder do Campeonato Italiano com 44 pontos, o Napoli se mantém no topo com a melhor campanha da temporada italiana até aqui. Para a segunda colocada a diferença é de sete pontos, o que pode aumentar se o elenco napolitano sair vitorioso do clássico nesta sexta-feira.

No total são 14 vitórias, dois empates e uma derrota.

Escalação do Napoli: Meret; Mario Rui, Min-Jae, Rrahmani, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhein e Politano.

Do outro lado, a Juventus vai tentar driblar o fato de estar sem seus principais jogadores, lesionados, e buscar os três pontos diante do líder do Campeonato Italiano. Em segundo lugar com 37 pontos, a Velha Senhora pode diminuir a diferença com o primeiro colocado e quem sabe passar a brigar também pelo título depois de duas temporadas frustradas.

Escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria e Millik.

Como assistir Napoli e Juventus hoje?

A ESPN e o STAR+ vão transmitir o jogo do Napoli e Juventus hoje às 16h45, horário de Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN é quem vai transmitir o clássico italiano nesta sexta-feira para todos os estados do Brasil. A emissora só pode ser assistida por quem é assinante e possui o pacote de canais na progrmação.

Mas quem não tem a TV paga pode curtir no Star +, plataforma de streaming. Mas atente-se porque somente assinantes é que poderão curtir ao vivo a partida.

Dá para acessar a plataforma tanto no site como no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Entre os estados de estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima a transmissão tem início a partir das 15h45, horário local.

18ª rodada do Campeonato Italiano 2023

O jogo do Napoli e Juventus nesta sexta-feira abre a 18ª rodada do Campeonato Italiano neste fim de semana.

SEXTA-FEIRA, 13/01:

Napoli x Juventus - 16h45

SÁBADO, 14/01:

Cremonese x Monza - 11h

Lecce x Milan - 14h

Inter de Milão x Verona - 16h45

DOMINGO, 15/01:

Sassuolo x Lazio - 08h30

Torino x Spezia - 11h

Udinese x Bologna - 11h

Atalanta x Salernitana - 14h

Roma x Fiorentina - 16h45

SEGUNDA-FEIRA, 16/01:

Empoli x Sampdoria - 16h45

