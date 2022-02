Onde assistir jogo do Operário x Cuiabá hoje na TV e horário – 05/02

O confronto entre Operário e Cuiabá acontece neste sábado, 05/02, a partir das 16h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Mato-Grossense no Estádio Dutrinha. A Rede Globo vai transmitir o jogo ao vivo para todo o estado do Mato Grosso de graça. Dessa maneira, confira como e onde assistir ao jogo do Cuiabá hoje.

Onde assistir o jogo do Cuiabá hoje

O jogo entre Operário e Cuiabá hoje vai passar na Globo ao vivo com cobertura completa, e no Eleven Sports, disponível para todo o estado do Mato Grosso ao vivo e de graça. O serviço do Eleven Sports está disponível por assinatura através do portal oficial (www.elevensports.com) tanto para acompanhar através do computador como por tablets, televisão e smartphones em aplicativos.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: TV Globo (MT)

LiveStream: Eleven Sports

Escalação do Operário x Cuiabá hoje

Contabilizando apenas três pontos em 7ª posição, o time do Operário não faz uma boa campanha este ano pelo Campeonato Mato-Grossense. Para se afastar de vez da zona de rebaixamento, os anfitriões devem colocar em campo os melhores jogadores do time titular.

Enquanto isso, o Cuiabá se mantém em segundo lugar sob o total de 9 pontos, isto é, contabiliza três vitórias e somente um empate. Na rodada passada, venceu o Nova Mutum em casa, para acumular o seu terceiro triunfo no estadual deste ano em busca da classificação.

Escalação do jogo do Operário hoje: Gabriel; Matheus Barbosa, Izael, Lucca, Odair; Vinícius, Cris Magno, Aruá; Léo Campos, Zé Vitor, Nino

Escalação do jogo do Cuiabá hoje: Walter; João Lucas, Alan, Paulão, Christian Rivas; Uendel, Pepê, Alesson, Jenison; Rodriguinho, Felipe Marques

