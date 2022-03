Onde assistir jogo do Palmeiras x Guarani hoje na TV e horário (06/03)

Palmeiras e Guarani se enfrentam neste domingo, 6 de março, no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 16h (horário de Brasília). Pela décima rodada do Paulistão, onde assistir o jogo do Palmeiras hoje? A transmissão será na Record TV e Premiere.

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O jogo do Palmeiras x Guarani vai passar hoje, 6 de março de 2022, no canal Record, streaming Paulistão Play e pay-per-view Premiere, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Campeonato Paulista 2022.

A plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play através do site (www.paulistaoplay.com.br).

Informações do jogo do Palmeiras hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir jogo de hoje: Record, Premiere e Paulistão Play

Últimos jogos de Palmeiras x Guarani

24/04/2021 – Guarani 1 x 2 Palmeiras – Campeonato Paulista

21/02/2020 – Palmeiras 1 x 0 Guarani – Campeonato Paulista

07/11/2010 – Palmeiras 1 x 0 Guarani – Brasileirão

Confira como foi o último jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista.

Escalação de Palmeiras x Guarani

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Piquerez, Murilo, Gustavo Gómez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony, Gabriel Veron

Guarani: Kozlinski; Matheus Pereira, Derlan, Ronaldo Alves, Diogo Mateus; Bruno Silva, Giovanni Augusto, Rodrigo Andrade; Júlio Cesar, Lucão do Break, Yago

Palmeiras e Guarani no Campeonato Paulista 2022

Depois de ser campeão da Recopa na última quarta-feira em cima do Athletico Paranaense, o Palmeiras volta a concentrar toda a sua confiança e energia no Campeonato Paulista neste domingo. Pelo grupo C, está em primeiro lugar com 17 pontos, ou seja, venceu cinco, empatou dois e não perdeu nenhum.

Enquanto isso, o Guarani se mantém em segundo lugar no grupo A do Paulista com 10 pontos, ou seja, possui sete pontos a menos do que o líder Corinthians, tornando muito difícil de ultrapassar. Se vencer o jogo de hoje, garante a permanência na zona de classificação e fica apenas um passo de se garantir na próxima fase.

Jogos do Paulistão hoje na rodada

Oito jogos do Campeonato Paulista serão realizados neste fim de semana pela 10ª rodada. Confira a seguir quais são eles e os horários.

Sábado (05/03):

São Paulo x Corinthians – 16h

Ferroviária x Santos – 18h30

Santo André x Ituano – 20h30

Ponte Preta x Água Santa – 20h30

Domingo (06/03):

Palmeiras x Guarani – 16h

Novorizontino x Inter de Limeira – 18h30

São Bernardo x Mirassol – 18h30

RB Bragantino x Botafogo-SP – 20h30

