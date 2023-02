Equipes disputam a quarta rodada do Campeonato Paraense neste sábado, com transmissão ao vivo

Onde assistir jogo do Paysandu x Castanhal hoje no Paraense (25/02/23)

Em grupos distintos na primeira fase, o Paysandu recebe o Castanhal neste sábado, 25 de fevereiro, pela quarta rodada do Campeonato Paraense na temporada. Com início às 19h (horário de Brasília), o jogo do Paysandu hoje será disputado no Estádio Curuzu, em Belém. Onde assistir e todos os detalhes você encontra no texto.

Que horas é o jogo do Paysandu hoje

O jogo do Paysandu e Castanhal hoje na quarta rodada do Campeonato Paraense começa às 19h, sete da noite, horário de Brasília, neste sábado, 25 de fevereiro de 2023.

O pontapé inicial na partida vai ser 18h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido ao fuso horário.

O Estádio Curuzu, em Belém, no Pará, vai receber o duelo neste sábado. O espaço tem capacidade para receber 16 mil torcedores.

Como assistir Paysandu x Castanhal hoje ao vivo

TV Cultura (PA) e Youtube vão transmitir o jogo do Paysandu e Castanhal hoje às 19h.

Torcedores que moram no estado do Pará podem assistir ao duelo neste sábado de graça na televisão aberta. É só ligar e curtir as emoções do Campeonato Paraense.

Para quem mora fora do estado e quer acompanhar as emoções do Papão pode sintonizar o canal da TV Cultura do Pará no Youtube, disponível de graça sem precisar de assinatura ou inscrição.

Dá para assistir tanto no computador como nos aplicativos para celular, smartv ou tablet.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: TV Cultura (PA)

LiveStream: Youtube

Escalações do jogo de hoje:

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo deste sábado.

O Paysandu é o favorito no confronto, mas o pode surpreender já que ainda não perdeu na primeira fase do Campeonato Paraense.

Escalação do jogo do Paysandu hoje: Thiago Coelho; Genilson, Naylhor, Eltinho, Samuel Santos; Jorge, João Vieira, João Pedro; Bruno Alves, Mário Sérgio e Stefano Pinho.

Escalação do jogo do Castanhal hoje: Bernardo; Admilton, Cássio, Matheus Serra, Ronaldo; Gabriel, Bruno Henrique, Daniel Jesus, Raylson; Wander e Rhainer.

No grupo B da primeira fase, o Paysandu ocupa a segunda posição com 6 pontos, somados em duas vitórias. Para manter 100% de aproveitamento, o Papão entra em campo neste sábado com todo o gás necessário para manter o alto nível em campo com os seus principais jogadores. No meio da semana, o time venceu o Ariquemes nas oitavas de final da Copa Verde por 3 a 0, dentro de casa.

Do outro lado, o Castanhal é o líder do grupo C com 5 pontos. O time consolidou-se na liderança depois de vencer o São Francisco na última rodada por 1 a 0, jogando em casa. O elenco tem um grande desafio pela frente neste sábado porque sabe que enfrenta o favorito. O Castanhal tem uma vitória e dois empates até aqui.

Quarta rodada do Campeonato Paraense

A quarta rodada do Campeonato Paraense traz outros embates no fim de semana, além do jogo do Paysandu e Castanhal para o torcedor acompanhar.

SÁBADO, 25/02:

Tuna Luso x Caeté - 10h (Horário de Brasília)

São Francisco x Tapajós - 10h (Horário de Brasília)

Independente x Bragantino - 16h (Horário de Brasília)

Paysandu x Castanhal - 19h (Horário de Brasília)

DOMINGO, 26/02:

Itupiranga x Águia de Marabá - 09h45 (Horário de Brasília)

Remo x Cametá - 17h (Horário de Brasília)

BASTIDORES NO AR! 🤩

