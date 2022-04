Onde assistir jogo do Porto hoje x Vizela, horário e escalações (30/04)

Neste sábado, o Porto recebe o Vizela a partir das 15h (Horário de Brasília), para lutar pelo título do Campeonato Português da temporada, jogando no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, pela 32ª rodada. Para não perder nenhuma emoção, saiba onde assistir o jogo do Porto hoje.

Para ser campeão, o Porto precisa vencer o seu jogo e torcer por um tropeço do Sporting, que entra em campo amanhã pela rodada.

Onde assistir jogo do Porto hoje ao vivo?

O jogo entre Porto e Vizela hoje vai passar no canal ESPN 4 e Star +, a partir das 15h, no horário de Brasília.

Para acompanhar todos os lances da decisão no Campeonato Português, você deve sintonizar o canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção para quem não tem a TV paga é o Star +, serviço de streaming disponível também para todos os usuários brasileiros. Através do site (www.starplus.com), os pacotes estão disponíveis por diferentes valores.

Informações do jogo do Porto x Vizelaa hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, na cidade do Porto

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Em primeiro lugar com 82 pontos, o Porto tem diferença de seis pontos com o segundo colocado, o Sporting, na reta final do Campeonato Português. Isso quer dizer que, faltando apenas três rodadas para o fim, o time da cidade de Porto pode ser campeão com antecedência se vencer hoje e o Sporting perder ou empatar amanhã.

Do outro lado, o Vizela aparece na 14ª posição com 32 pontos, contabilizando sete vitórias, onze empates e treze derrotas. O time visitante vai apenas cumprir tabela, já que não consegue mais alcançar a parte de cima da tabela e chances mínimas de ser rebaixado.

Escalação de Porto x Vizela

Escalação do Porto:​ Costa, Mbemba, Sanusi, Pepe, Mário, Grujic, Otávio, Vitinha, Fábio Vieira, Taremi e Evanilson

Escalação do Vizela: Pedro Silva, Kouao, Anderson, Ivanildo Fernandes, Ofori, Claudemir, Rashid, Samu, Bondoso, Sarmiento e Schettine

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

