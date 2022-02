Onde assistir jogo do Rayo Vallecano x Real Madrid hoje e horário 26/02

O Real Madrid visita o Rayo Vallecano na tarde deste sábado, 26/02, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, a partir das 14h30 (Horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madrid. Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje ao vivo o torcedor confere no texto.

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje

O jogo entre Rayo Vallecano e Real Madrid hoje passar no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 14h30 (Horário de Brasília).

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 26/02/2022

Horário: 14h30 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Estádio de Vallecas, em Madrid

Transmissão: ESPN e Star +

Como estão as equipes na temporada?

Sem vencer por mais de cinco rodadas, o Rayo Vallecano entra em campo neste sábado desesperado pelo resultado positivo no confronto. Entretanto, diante do líder da competição, o duelo pode esquentar e ser complicado para os anfitriões. O grupo está em décimo primeiro com 31 pontos.

Do outro lado, o Real Madrid permanece em primeiro lugar com 57 pontos, ou seja, tem a vantagem de seis pontos diante do segundo colocado, o Sevilla. Se quiser se distanciar dos demais na tabela, precisa da vitória neste sábado e, principalmente, torcer por tropeços dos rivais pela rodada.

Escalação de Rayo Vallecano x Real Madrid

O elenco anfitrião não tem baixas em seu plantel de jogadores.

Do outro lado, Ancelotti não terá Alaba e Gareth Bale.

Rayo Vallecano: Zidane; Saveljich, Balliu, Catena Marugán, García; Comesanã, Luengo; Álvaro García, Trejo, Palazón; Guardiola

Real Madrid: Courtois; Mendy, Militão, Nacho, Carvajal; Casemiro, Modric, Kroos; Vinicius Junior, Benzema, Asensio

Confira o último jogo do Rayo Vallecano x Real Madrid.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre esportes 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.