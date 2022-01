Onde assistir jogo do Real Ariquemes x Palmeiras hoje na Copinha – 08/01

Abrindo a segunda rodada da Copinha neste sábado, 08/01, Real Ariquemes e Palmeiras se enfrentam a partir das 11h (horário de Brasília), pelo grupo 28 jogando no Arena Inamar, em Diadema. Com transmissão do jogo do Palmeiras na TV paga, saiba onde assistir ao vivo.

Horário e onde assistir o jogo do Palmeiras na Copinha: O canal SporTV, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo neste sábado.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Arena Inamar, cidade de Diadema

Árbitro: Guilherme Nunes de Santana

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Depois de estrear com derrota para o Água Santa na primeira rodada do grupo 28, o Real Ariquemes, equipe de Rondônia, precisa da vitória neste sábado diante de um dos favoritos ao título se quiser continuar vivo na disputa por uma vaga na próxima fase. Em terceiro lugar, aparece sem pontos.

Enquanto isso, o Palmeiras se mantém em primeiro lugar com 3 pontos depois de ganhar do Assú em sua estreia no torneio por goleada de seis gols na última quarta-feira. Agora, se ganhar o confronto deste sábado, pode garantir-se de maneira antecipada para a próxima fase da Copinha em busca do seu primeiro título.

Escalações de Real Ariquemes x Palmeiras:

Real Ariquemes: Evan Guilherme; Diogo Arthur, Regis, Gabriel, Douglas; João Vitor, Carlos Victor, Marcos Junior, Luiz Felipe; Kellvy, Raniel Rafael

Palmeiras: Mateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas; Fabinho, Vanderlan, Giovani, Endrick; Gabriel Silva, Jhonathan, Pedro Lima

