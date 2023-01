Copa Rei: onde assistir o jogo do Real Madrid x Atlético de Madrid hoje

Clássico da cidade de Madrid, as equipes disputam as quartas de final nesta quinta-feira; a transmissão vai ser apenas no streaming

Alerta de clássico! Em decisão na Copa do Rei, as equipes de Real Madrid x Atlético de Madrid se enfrentam nesta quinta-feira, 26 de janeiro, pelas quartas de final do torneio espanhol.. A bola vai rolar no jogo do Real Madrid hoje às 17h (Horário de Brasília) no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O Star + é onde assistir o jogo do Real Madrid x Atlético de Madrid hoje às 17h.

A ESPN é a dona dos direitos de transmissão da Copa do Rei na temporada. No entanto, a emissora decidiu não transmitir o clássico espanhol nesta quinta-feira na TV.

Portanto a única maneira de assistir ao jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid vai ser na plataforma de streaming Star Plus, da Disney. Somente assinantes tem acesso ao conteúdo do produto.

Para assistir ao clássico, o torcedor pode acessar o site (www.starplus.com) ou o aplicativo através do celular, tablet, smartv ou videogames com o email de usuário e a senha. Estão disponíveis além de esportes também séries, filmes e desenhos animados.

Para se tornar assinante do Star Plus, o torcedor deve acessar o site e clicar em "Assine agora". Os preços dos combos vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

O que acontece com o vencedor do confronto?

O vencedor no clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid garante vaga na semifinal da Copa do Rei nesta temporada.

Barcelona e Osasuna já estão classificados, enquanto Valencia e Athletic Bilbao também disputam a vaga nesta quinta-feira até a próxima fase. A partida tem transmissão na ESPN e Star+ ao vivo.

O sorteio que define os confrontos da semifinal na Copa do Rei ainda não tem data marcada pela Federação Espanhola de Futebol.

Quartas-de-Finais da Copa del Rey 2022/23: 🇪🇦 Real Madrid x Atlético de Madrid

🏟 Santiago Bernabéu 🇪🇦 Osasuna x Sevilla

🏟 El Sadar Stadium 🇪🇸 Valencia x Athletic Club

🏟 Mestalla 🇪🇸 Barcelona x Real Sociedad

🏟 Camp Nou Jogos únicos, dias 24, 25 e 26 de Janeiro! pic.twitter.com/4ukhfBQRND — @soltaram (@paisoltaram) January 20, 2023

Histórico do clássico espanhol de Madrid

As equipes de Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentaram em 230 ocasiões, com 115 vitórias para o time merengue, 58 empates e 57 triunfos ao elenco colchonero, segundo dados do portal O Gol.

No quesito gols, o Real Madrid foi quem marcou mais tendo 377 versus 284 do Atléti.

A última partida entre os dois times aconteceu em 18 de setembro de 2022, na temporada atual, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

O Real venceu por 2 a 1, jogando fora de casa.

Próximo jogo no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid volta a jogar o Campeonato Espanhol no próximo domingo, 29 de janeiro, contra o Osasuna pela décima nona rodada da competição.

A partida vai ser no Estádio Reyno de Navarra, às 12h15, horário de Brasília. O Atleti ocupa a quarta posição da tabela com 31 pontos.

Já o Real Madrid vai jogar também no domingo contra o Rayo Vallecano, com início às 17h, horário de Brasília, no Santiago Bernabéu. O grupo merengue é o vice-líder do Campeonato Espanhol com 41 pontos, conquistados em 13 vitórias, dois empates e duas derrotas.

