Onde assistir jogo do Real Madrid hoje ao vivo e horário (14/08)

Na estreia do Campeonato Espanhol, Almería e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 14 de agosto, a partir das 17h (Horário de Brasília). O palco do confronto vai ser o Estádio de los Juegos Mediterráneos, onde assistir jogo do Real Madrid hoje é no Star +, streaming ao vivo.

Onde assistir jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid hoje vai passar no Star +, a partir das 17h (horário de Brasília).

Sem qualquer tipo de transmissão nos canais da TV, o serviço de streaming é a única oportunidade que o torcedor tem de acompanhar os jogos de hoje. O torcedor deve ser assinante para assistir através do computador no site (www.starplus.com), no celular, tablet ou smart TV.

Os valores vão de R$32,90 até R$55,90, dependendo do pacote que o torcedor escolher.

Data: Domingo, 14/08/2022

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de los Juegos Mediterráneos, em Almería

Onde assistir: Star +

Últimos jogos Almería x Real Madrid

Real Madrid 3 x 0 Almería – Campeonato Espanhol 2014/15

Almería 1 x 4 Real Madrid – Campeonato Espanhol 2014/15

Real Madrid 4 x 0 Almería – Campeonato Espanhol 2013/14

Prováveis escalações de Almería x Real Madrid

Juanjo e Ivan Martos são os principais desfalques neste início de temporada do Almería. Com exceção de ambos os jogadores, o elenco dos anfitriões deve estar completo.

Escalação do Almería: Rubio; Akieme, Babic, Ely, Pozo; Samu, Hoz, Ramazani, Robertone, Portillo; Sadiz.

Para o técnico Carlo Ancelotti, o Real está completo. No entanto, Rodrygo continua lesionado e não aparece na lista convocatória para o confronto deste domingo.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Militão, Carvajal, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Valverde, Benzema e Vini Jr.

Jogos da primeira rodada do Campeonato Espanhol

A nova temporada do Campeonato Espanhol vai começar! Todas as vinte equipes entram em campo neste fim de semana, começando na sexta-feira e seguindo até a próxima segunda, 15 de agosto.

O Barcelona não entrou bem ontem, empatando sem gols com o Rayo Vallecano. Já o Real estreia na nova temporada hoje, sendo o atual campeão.

Confira todos os jogos da primeira rodada da La Liga.

Osasuna 2 x 1 Sevilla

Celta de Vigo 2 x 2 Espanyol

Real Valladolid 0 x 3 Villarreal

Barcelona 0 x 0 Rayo Vallecano

Cádiz x Real Sociedad – 12h30

Valencia x Gironia – 14h30

Almería x Real Madrid – 17h

Athletic Bilbao x Mallorca – Segunda-feira, 15/08 às 12h30

Getafe x Atlético de Madrid – Segunda-feira, 15/08 às 14h30

Betis x Elche – Segunda-feira, 15/08 às 16h30

