Onde assistir jogo do Real Madrid x Athletic Bilbao hoje ao vivo – 01/12

Em partida atrasada no Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Athletic Bilbao nesta quarta-feira, 01/12, a partir das 17h (horário de Brasília) pela nona rodada jogando no Estádio Santiago Bernabéu. Confira onde assistir o jogo do Real Madrid hoje.

Onde assistir jogo do Real Madrid x Athletic Bilbao hoje: O confronto entre Real Madrid e Athletic Bilbao hoje terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, cidade de Madrid, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar do Campeonato Espanhol com 33 pontos, o Real Madrid tem a oportunidade de aumentar a vantagem na liderança se vencer o nesta quarta-feira. Contabilizando dez vitórias, três empates e uma derrota, o clube merengue vai para 36, ou seja, terá sete pontos diante do segundo colocado.

Enquanto isso, o Athletic Bilbao vem em oitavo lugar com 20 pontos, ou seja, venceu neste início de temporada quatro confrontos, empatou oito e perdeu dois. Dessa maneira, promete um bom jogo de futebol nesta quarta enquanto precisa subir na classificação para lutar por uma vaga na Champions ou, quem sabe, pelo título.

Escalações de Real Madrid x Athletic Bilbao

Ancelotti, técnico do Real, continua sem Gareth Bale, Ceballos e Hazard enquanto trabalham no departamento médico do clube.

Já os visitantes não tem Nolaskoain, Vivian, Yuri, Villalibre e Martínez.

REAL MADRID: Courtois; Alaba, Mendy, Militão, Carvajal; Modric, Kroos, Casemiro; Vinicius Jr, Benzema, Rodrygo (Asensio)

ATHLETIC BILBAO: Unai Simon; Marcos, Álvarez, Núnez, Lekue; Berenguer, Vesga, García, Muniain; Williams, Raúl García

