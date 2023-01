Onde assistir jogo do Santos x Bahia na Copinha ao vivo - 15/01/2023

Valendo a classificação, as equipes de Santos e Bahia disputam a terceira fase da Copinha neste domingo, no Estádio Brunão, em Santo André. A bola vai rolar hoje no jogo do Santos às 10h30 (Horário de Brasília), em partida única. Saiba onde assistir ao duelo neste domingo ao vivo.

Transmissão jogo do Santos e Bahia hoje na Copinha

O jogo do Santos e Bahia hoje às 10h30 na Copinha tem transmissão do SporTV e GloboPlay.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal pago vai exibir a partida entre as equipes neste domingo com exclusiva. Isso porque é o único que detém os direitos de imagens.

Quem já é assinante da TV paga pode assistir também no GloboPlay, plataforma de streaming. Também dá para ter acesso ao produto sem precisar ter as operadoras de TV por assinatura, ou seja, assinatura avulsa.

Santos x Bahia

Para chegar até aqui, o Santos venceu o EC São Bernardo na segunda por 2 a 1, jogando em Santo André. O elenco vai brigar pela classificação até as oitavas de final neste domingo e, se vencer, poderá ter um grande adversário na próxima etapa.

Na primeira fase ficou em segundo lugar com 6 pontos, duas vitórias e uma derrota.

Provável escalação do Santos: Edu; Cadu, Derick, Jair, Kevyson; Hyan, Balão, Ivonei; Gabriel, Fernandinho e Deivid.

O Bahia, por outro lado, venceu o uma partida e empatou duas na primeira fase da competição com 5 pontos em segundo lugar na fase de grupos. Já na segunda etapa ganhou do Santo André por 2 a 1. Se vencer hoje vai para as oitavas de final.

Provável escalação do Bahia: Tiago; Hygor, Marcello, Herbert, Vitor Muller; Alex, Vitinho, Lustosa; Roger, Kennedy e Lawan.

🙌🏽 CLASSIFICADO! De novo, sub-20 vence donos da casa, agora em Santo André, de virada, e avança pra 3ª fase da @Copinha. Gols de Lawan e Nathan! Vamo! Leia tudo no #SócioDigital ➡️ https://t.co/YX3UeSQbfi #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/ud2LfXKgj1 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) January 13, 2023

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Santos hoje vai ser Gabriel Henrique Meira Bispo.

Neste domingo, os assistentes vão ser Alexandre Basilio e Vinicius Santana da Silva, enquanto o quarto árbitro será Amilton Ferreira Alves.

Antonio Rogério Batista será o analista de vídeo.

Adversário do Santos nas oitavas de final

Se vencer o Bahia neste domingo, o Santos vai enfrentar o Atlético Mineiro ou o Água Santa nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O elenco não enfrentou nenhum dos dois clubes na primeira fase da competição. Para o Peixe, o Galo será um caminho mais difícil de chegar até a decisão, visto que os mineiros fazem uma boa temporada até aqui.

O Água Santa também pode buscar a classificação. Os dois times jogaram na fase de grupos, com vitória para o Atlético Mineiro na terceira e última rodada.

