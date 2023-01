Quantas fases tem a Copinha 2023 e como funciona o torneio de base

Responsável por revelar novos talentos todos os anos, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é o maior torneio de base do Brasil, realizado em janeiro por todo o estado paulista. Cento e vinte e oito equipes disputam a competição, mas quantas fases tem a Copinha 2023?

+ Regulamento da Copinha 2023: conheça as regras da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Copinha 2023 tem sete fases

A Copa São Paulo de Futebol Júnior tem sete fases: a primeira, a segunda, a terceira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final pelo título da temporada 2023.

Na primeira fase disputam 128 equipes que são divididas em 32 grupos de quatro cada que jogam entre si, dentro de um turno único, por três rodadas. O primeiro e o segundo de cada grupo, os quais com o maior número de pontos obtidos, avançam para a segunda fase.

A partir daí começa o mata-mata na Copinha. A segunda fase reúne somente 64 equipes em partida única. Depois vem a terceira fase e as oitavas de final.

As quartas servem para definir o caminho até a decisão. Quem vencer avança até a semifinal, onde justamente os vencedores do jogo único vão para a final da Copinha 2023. Não tem disputa de terceiro lugar.

+ CONFIRA TODOS OS GRUPOS DA COPINHA 2023

Qual é a idade dos jogadores na Copinha?

Os atletas que que nasceram nos anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 podem jogar a Copinha na temporada de 2023, ou seja, tem entre 15 e 21 anos de idade.

De acordo com o regulamento da FPF, todos os jogadores precisam estar registrados pelos clubes que participam da Copinha, além do registro no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Se o atleta tem 14 ele não pode jogar a Copinha, assim como 22 ou 23 anos, a depender do aniversário.

Atletas que foram emprestados para outros clubes poderão jogar desde que o registro de retorno ao clube de origem esteja no BID.

Quando é a final da Copinha em 2023?

A final da Copinha está agendada para 25 de janeiro de 2023, sem local e horário definido pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Como manda a tradição, a partida final é disputada sempre no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Feriado, torcedores tem a oportunidade de presenciar a briga pelo título na temporada.

No ano passado, a final entre Palmeiras e Santos aconteceu no Allianz Parque, a casa do alviverde, na capital paulista no dia do aniversário da cidade de São Paulo. O Palmeiras levou a melhor e conquistou o primeiro título da sua história.

LEIA TAMBÉM:

Endrick vai jogar a Copinha 2023? Veja os convocados do Palmeiras

Tabela de jogos do São Paulo na Copinha 2023: grupo e datas