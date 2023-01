Gols da Copinha 2023: confira os 5 melhores da fase de grupos

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base no Brasil, reúne equipes das mais diversas regiões do país. A fase de grupos vai se aproximando do fim com classificados para a segunda fase, muitos gols marcados e recordações aos torcedores. Acompanhe a seleção de gols mais bonitos da Copinha 2023 e quem é o artilheiro da competição até aqui.

Cinco gols mais bonitos da Copinha 2023

A fase de grupos da Copinha vai chegando ao fim. Cento e vinte e oito equipes disputaram a primeira fase da maior competição de futebol de base do Brasil no início de janeiro.

Durante um mês, os elencos buscam a vitória de todas as maneiras possíveis dentro de campo. Fazer gol é a missão principal de cada jogador para que, no dia 25 de janeiro, possa levantar a tão desejada taça dourada.

No caminho, alguns gols chamaram a atenção dos torcedores seja pela dificuldade ou pela qualidade do atleta ao encher as redes do adversário.

5 - Arielson, do Cruzeiro - Gols da Copinha 2023

Pela segunda rodada da fase de grupos na Copinha, Arielson acertou em cheio as redes do goleiro Douglas por duas vezes.

O primeiro gol de Arielson na partida saiu aos 43 minutos do primeiro tempo. Já o segundo foi aos 6 do segundo tempo. O jogador da Raposa finalizou em chute cruzado no alto, sem chances para o goleiro.

O gol, inclusive, concorre ao prêmio de gol mais bonito da Copinha 2023.

Assista ao gol de Arielson.

4 - Ian, do Palmeiras - Gols da Copinha 2023

Outro gol que figura como um dos mais bonitos da competição é o de Ian, jogador do Palmeiras, pela segunda rodada da fase de grupos na Copinha diante do América de Rio Preto.

Por 3 a 1, o elenco alviverde venceu o clube do interior. Com o Verdão já ganhando a partida com dois gols, Ian recebeu de David Kauã que aproveitou para mandar de fora da área uma bomba no ângulo do gol de Crystiano.

Confira no vídeo o gol de Ian.

Gol de Ian desponta como um dos mais bonitos da Copinha. Senão o mais bonito. Que pancada, meus amigos!#palmeiras #palmeirasonline Vídeo: SporTV pic.twitter.com/R71PWcAACJ — Palmeiras Online (@palmeirasonline) January 7, 2023

3 - Iago Lupi, do XV de Piracicaba - Gols da Copinha 2023

Representando o interior paulista, Iago Lupi, do XV de Piracicaba, venceu o gol mais bonito da primeira rodada em enquete feita pelo portal GE.

Contra o Nacional, pela primeira rodada na fase de grupos. O primeiro gol foi marcado por Iago Lupi, que de fora da área aproveitou para encher as redes do goleiro adversário, deixando-o sem chances.

O elenco saiu vitorioso por 2 a 1.

Assista ao gol.



2 - Zinho, do Grêmio - Gols da Copinha 2023

A vitória do Grêmio em cima do Guarani, na segunda rodada da fase de grupos, deu para Zinho um dos gols mais bonitos da Copinha na temporada.

Com 40 minutos no segundo tempo, o Tricolor Gaúcho já estava na frente do placar. Em cruzamento de Cheron, Zinho domina e acerta o ângulo para marcar o terceiro gol do clube.

Ao fim, o Grêmio venceu por 3 a 1 e assumiu a liderança.

Assista ao gol de Zinho.

A CATEGORIA DO GURI! ⚽👏 Essa pintura do Zinho contra o Guarani está concorrendo a gol mais bonito da segunda rodada da @Copinha. Vale o teu voto, né? Clica aqui e dá essa moral pra #BaseGremista: https://t.co/aquXYTEXN7 pic.twitter.com/IDMYddtcSp — Grêmio FBPA (@Gremio) January 10, 2023

1 - Ezequiel, do XV de Piracicaba - Gols da Copinha 2023

Pelo grupo 32, o XV de Piracicaba enfrentou o Juventude na segunda rodada da primeira fase, direto do bairro da Água Branca, zona oeste de São Paulo.

Ezequiel abriu o placar para o time paulista, mas os dois ficaram no empate em 1 a 1. De fora da área, Ezequiel mandou a bola na direção do gol e de quebra ainda viu a bola encobrir o goleiro do Juventude. Golaço do garoto.

Confira a marcação.

E o golaço do Ezequiel, garoto do XV de Piracicaba 🔥pic.twitter.com/3eaJeCtGYd — Goleada Base (@goleada_base) January 9, 2023

Quem é o artilheiro da Copa São Paulo?

Com quatro gols na fase de grupos, os jogadores Arielson (Cruzeiro), Sapata (Botafogo) e Talles (São Paulo) dividem a artilharia da Copinha 2023.

Arielson anotou um gol contra o Comercial, dois contra o Capivariano e na última rodada contra o Penapolense. Talles, do São Paulo, subiu para a liderança depois de marcar contra o CSP três gols.

Já Sapata, do Botafogo, anotou contra o São-Carlense e três diante do Pinheirense.

Confira alguns dos artilheiros da competição até aqui.

Arielson (Cruzeiro) - 4 gols

Sapata (Botafogo) - 4 gols

Talles (São Paulo) - 4 gols

Yuri Pinheiro (Capivarinano) - 3 gols

Denilson (Cruzeiro) - 3 gols

Gabriel Vinícius (Cuiabá) - 3 gols

Pedro Clemente (Grêmio) - 3 gols

Ruan Ribeiro (Palmerias) - 3 gols

Lucas (Sampaio Corrêa) - 3 gols

Gustavo (São Bento) - 3 gols

Ronald (Flamengo SP) - 2 gols

Romário (ABC) - 2 gols

Renato (América MG) - 2 gols

Data da final em 2023

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior está marcada para 25 de janeiro de 2023, quarta-feira, com horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Como manda a tradição, a final da competição de base é jogada no dia do aniversário da cidade de São Paulo, feriado para os moradores. Inicialmente a disputa ocorria no Pacaembu, principal estádio do estado mas, com as reformas, a federação precisou de um plano novo.

Em 2020, na final entre Internacional e Grêmio, foi a última vez que o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho recebeu a briga pelo título. No ano seguinte a competição não aconteceu devido à pandemia.

Em 2022, entretanto, a final entre Palmeiras e Santos aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo, com a vitória do alviverde pela primeira vez na história.

