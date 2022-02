Onde assistir o jogo do São Bernardo x Ponte Preta e horário hoje – 05/02

Abrindo a quarta rodada do Campeonato Paulista, as equipes de São Bernardo x Ponte Preta entram em campo neste sábado, 05/02, a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Municipal 1° de Maio. Saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir o jogo da Ponte Preta hoje

O jogo de hoje vai passar no pay-per-view Premiere e no streaming TV Paulistão Play ao vivo com cobertura exclusiva às onze da manhã. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também pelo site (www.premiere.globo.com) nos mais diferentes valores. Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com) e assistir aos lances pelo valor de R$34,99 ao mês.

Horário: 11h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e Paulistão Play

A Ponte Preta vem de vitória diante o Novorizontino na última rodada do Paulistão. Integrando o grupo D, a equipe aparece em último lugar com quatro pontos depois de vencer uma partida, empatar outra e perder também uma. Por isso, precisa se esforçar e contar com a força de sua torcida no jogo deste sábado.

Depois de ser derrotado pelo Santo André na última rodada, o São Bernardo aparece em segundo lugar no grupo B do Campeonato Paulista. Com esse resultado, a equipe tem uma vitória, um empate e outra derrota na competição, buscando manter o seu bom desempenho no jogo de hoje.

Escalação da Ponte Preta hoje: Ygor; Norberto, Fábio Sanches, Fabrício, Guilherme Santos; Matheus Jesus, Léo Naldi, Fessin; Niltinho, Pedro Júnior, Lucca

Escalação do São Bernardo hoje: Alex Alves; Cristovam, Joílson, Matheus Salustiano, Igor Fernandes; Rodrigo Souza, Cesinha, Vitinho Mesquita; Paulinho, Silvinho, Davó

