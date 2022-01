Onde assistir jogo do São Paulo x Vasco hoje na Copinha ao vivo – 17/01

Valendo a classificação para as quartas de final na Copinha, o confronto entre São Paulo e Vasco promete muita disputa nesta segunda, 17/01, a partir das 20h (horário de Brasília), jogando no Estádio Anacleto Campanella. Com transmissão do jogo do São Paulo x Vasco na Copinha hoje, saiba onde assistir ao vivo.

Quando é São Paulo x Vasco?

Pelas oitavas de final, a partida começa às 20h desta segunda-feira (horário de Brasília), 17 de janeiro de 2022, no Estádio Anacleto Campanella, na cidade de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo.

Onde assistir jogo do São Paulo x Vasco na Copinha hoje?

O SporTV vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Favorito desde a fase de grupos, o São Paulo terminou em primeiro lugar com três vitórias pela primeira fase. Depois, venceu o EC São Bernardo por 3 a 0 e por fim o São Caetano sob o mesmo placar. Agora, entra em campo mais uma vez disposto a manter o favoritismo.

Enquanto isso, o Vasco segue surpreendendo desde a primeira fase após ganhar três partidas no grupo 24. Em seguida, superou o Jonville por 4 a 0 e por fim o Audax por 4 a 3 nas penalidades na terceira fase. Se ganhar hoje, pode ter grandes chances de chegar até a final.

Escalações de São Paulo e Vasco:

Para o confronto desta segunda-feira, nenhuma das equipes tem baixas em seu plantel.

Provável escalação de São Paulo: Young; Nathan, Beraldo, Luizão, Pablo; Léo, Caio; Pedrinho, Vitinho, Maioli, Petri

Provável escalação de Vasco: Cadu; JP, Pimentel, Zé Vitor, Julião; Rodrigo, Andrey, Marlon Gomes, Marcos Dias; Vinicius, Figueiredo

Leia também:

Quem é o jogador mais caro do mundo?