Onde assistir jogo do Sport x Caruaru City hoje e horário (10/02)

Valendo os três pontos, as equipes de Sport e Caruaru City se enfrentam na noite desta quinta-feira, 10/02, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), jogando na Ilha do Retiro, na quarta rodada do Campeonato Pernambucano pela primeira fase. Além de saber os horários e as escalações, saiba onde assistir ao jogo do Sport hoje.

Onde assistir o jogo do Sport hoje

O canal SporTV (TV Paga) e o Premiere (Pay-per-view) vão transmitir o jogo do Sport e Caruaru City ao vivo nesta quinta-feira, a partir das nove e meia da noite, para todo o Brasil através de operadoras por assinatura.

A emissora pertence nas operadoras por assinatura, enquanto a plataforma está disponível no site por R$49,90 até R$89,90.

FICHA TÉCNICA

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Ilha do Retiro

TV: SporTV

Online: Premiere

Escalação do Sport x Caruaru City

Sport – Maílson; Ezequível, Rafael Thyere, Chico, Sander; Willian Oliveira, Ítalo, Denner; Vanegas, Luciano Juba, Flávio Souza

Com os resultados da rodada, o time do Sport caiu para a quarta posição, tendo apenas 6 pontos conquistados durante a temporada do estadual. Por isso, vai buscar mais uma vitória no jogo de hoje, tentando equilibrar o desempenho no torneio regional e na Copa do Nordeste.

Caruaru City – Igor; Léo Cotia, Pedrão, Matheus Serra, Tiago Costa; Eduardo, Henrique, Candinho; Pedrinho, Luciano Grafite, Berg

Depois de ficar sem jogar na rodada passada, o elenco do Caruaru volta aos gramados pelo Campeonato Pernambucano nesta quinta-feira com todo o gás necessário para se garantir no alto da tabela. Neste momento, aparece em oitava posição com 1 pontos, isto é, muito longe do ideal.

Classificação do Campeonato Pernambucano 2022

A primeira fase conta com nove rodadas onde, no fim, os dois primeiros vão para as semis e do 3º ao 6º colocado para as eliminatórias.

Confira a seguir a classificação atualizada do Pernambucano.

1 Santa Cruz – 9 pontos

2 Retrô – 9 pontos

3 Salgueiro – 7 pontos

4 Sport – 6 pontos

5 Náutico – 6 pontos

6 Íbis – 4 pontos

7 Afogados – 2 pontos

8 Caruaru 1 ponto

9 Vera Cruz – 1 ponto

10 Sete de Setembro – 0 ponto

Veja como foi o último confronto do Sport.

