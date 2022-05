Onde assistir jogo Genoa x Juventus ao vivo, horário e escalações (06/05)

Enquanto o time do Genoa tenta escapar da zona de rebaixamento, a Juve já está garantida para a Champions do ano que vem

Já classificado para a Champions da próxima temporada, a Juventus enfrenta o Genoa nesta sexta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano na reta final da temporada. Confira a seguir onde assistir jogo Genoa x Juventus ao vivo hoje.

Onde assistir jogo do Genoa x Juventus ao vivo?

O jogo entre Genoa x Juventus hoje ao vivo será transmitido no canal ESPN e Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O canal da ESPN exibe para todos os estados do Brasil a partida do Campeonato Italiano nesta sexta. Entretanto, a emissora está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, que disponibiliza a transmissão da partida tanto pelo site (www.starplus.com) como pelo aplicativo, para Android e iOS, no celular, tablets ou até mesmo na smart TV.

Informações do jogo do Genoa x Juventus hoje:

Data: 06/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova

Onde assistir: ESPN e Star +

Genoa e Juventus no Campeonato Italiano

Contabilizando apenas três vitórias até aqui, o Genoa entra em campo nesta sexta-feira buscando se salvar da zona de rebaixamento do Campeonato Italiano, já que está em 19º lugar com 25 pontos. O grupo contabiliza também dezesseis empates e dezesseis derrotas, precisando da vitória nos dois próximos jogos que tem pela frente.

Do outro lado, a Juventus está tranquila porque já garantiu a vaga na Champions League do ano que vem. Em 4º lugar com 69 pontos, não pode mais ser alcançada pela Roma, com a diferença de dez pontos entre as duas equipes na tabela. Além disso, o técnico Allegri deve utilizar peças reservas para o jogo de hoje porque tem na próxima quarta-feira a final da Copa da Itália.

Escalações de Genoa x Juventus hoje:

Provável escalação de Genoa: Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Badelj, Sturaro, Ekuban, Galdames, Amiri; Destro. Técnico: Alexander Blessin

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Bonucci, De Ligt, Danilo, Pellegrini; Rabiot, Miretti, Zakaria, Bernardeschi; Vlahovic e Morata. Técnico: Allegri

Últimos jogos Genoa x Juventus

Juventus 2 x 0 Genoa (Campeonato Italiano)

Juventus 3 x 1 Genoa (Campeonato Italiano)

Juventus 3 x 2 Genoa (Campeonato Italiano)

Confira como foi o último jogo entre os dois times.