Onde assistir jogo Milan e Napoli hoje ao vivo online e horário (18/09)

Confira as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Prepare-se para grandes emoções torcedor, porque tem clássico hoje no Campeonato Italiano. Pela sétima rodada, o Milan recebe o Napoli neste domingo, 18 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, na cidade de Milão. Quer saber onde assistir jogo Milan e Napoli hoje? Confira todos os detalhes abaixo no texto.

Depois de vencer o Dínamo de Zagreb na última quarta-feira na Champions, o Milan entra em campo neste domingo para buscar os três pontos no torneio nacional. Em terceiro lugar com 14 pontos, o grupo de Stefano Pioli pode desbancar o próprio Napoli para tornar-se o novo líder. Até aqui soma quatro vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Napoli é o atual líder com 14 pontos, conquistados em quatro vitórias e dois empates, com vantagem no saldo de gols com relação a Atalanta e Milan. Se quiser continuar na ponta da tabela, precisa trazer os três pontos neste domingo para casa de qualquer modo. Na última quarta, o elenco venceu o Rangers na Champions.

Onde assistir jogo Milan e Napoli hoje

O jogo do Milan e Napoli hoje no Campeonato Italiano hoje vai passar no Star +, a partir das 15h45 (horário de Brasília), para todo o território brasileiro no serviço de streaming.

Para a infelicidade do torcedor, o clássico italiano neste domingo não vai passar em nenhum canal de TV. Por isso, a saída é curtir através do Star +, serviço de streaming, disponível somente para assinantes.

Isso significa que você deve pagar uma mensalidade em diferentes valores para obter acesso na programação de filmes, séries, canais, futebol e desenhos da plataforma. Os números vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, de acordo com cada pacote.

Para quem já é assinante, pode entrar no aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smart TV. Se você ainda não é membro, procure o site www.starplus.com e clique na opção “escolha seu plano”.

Prováveis escalações de Milan x Napoli hoje:

Além de Rafa Leão, suspenso, o técnico Stefano Pioli não poderá contar com Origi, Ibrahimovic e Rebic, ainda lesionados.

Escalação do Milan: Maignan; Tomori, Hernández, Kalulu, Calabria; Sandro Tonali, Bennacer, Junior Messias; Ketelaere, Saelemaekers e Giroud.

Apenas Demme e Osimhen são desfalques ao Napoli.

Escalação do Napoli: Meret; Rrahmani, Rui, Min-Jae, Di Lorenzo; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Kvaratskhelia, Politano e Raspadori.

Últimos jogos de Milan x Napoli

Com gol de Giroud, o Milan levou a melhor no último jogo contra o Napoli, pelo Campeonato Italiano, em disputa pela 28ª rodada na temporada anterior no dia 6 de maio de 2022.

Em toda a história do futebol italiano, Milan e Napoli já se enfrentaram por 169 jogos, com vantagem ao Milan com 67 vitórias, além de 52 empates e 50 triunfos aos napolitanos, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Nos gols já marcados no clássico italiano, o Milan também leva a melhor com 242 versus 191 do Napoli. Neste domingo, será o jogo de número 170 e, por isso, é bom ficar de olho em todos os lances.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.

Você também vai gostar de ler: Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?