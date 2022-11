Jogo do Milan hoje x Fiorentina (13/11/22): onde assistir e horário ao vivo

Na briga pela liderança no Campeonato Italiano, o Milan recebe a Fiorentina neste domingo, 13 de novembro, pela décima quinta rodada da competição, o último compromisso das equipes no ano. Com início às 14h (Horário de Brasília), o jogo do Milan hoje vai ser no San Siro, em Milão. Saiba onde assistir ao jogo de hoje e todos os detalhes.

O Milan vem de empate com o Cremonese for de casa, enquanto a Fiorentina venceu a Salernitana.

Onde assistir jogo do Milan hoje ao vivo

O serviço de streaming Star + é quem vai transmitir o jogo do Milan hoje, às 14h (horário de Brasília) em todos os estados do país ao vivo.

Sem qualquer transmissão em canal de TV, o torcedor só pode assistir ao jogo do futebol italiano neste domingo pelo Star +, plataforma de streaming para assinantes. Isso acontece porque a Disney optou por não transmitir o confronto da rodada na televisão.

Dá para assistir o futebol no aplicativo pelo celular, tablet, computador e smartv.

Atenção torcedores que moram entre os estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, o horário da transmissão segue Brasília e, por isso, fique atento.

FICHA TÉCNICA:

Data: Domingo, 13 de novembro de 2022

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio San Siro

Onde assistir: Star +

Histórico de Milan x Fiorentina no futebol italiano

Em toda a história do futebol italiano, as equipes de Milan e Fiorentina se enfrentaram em 177 oportunidades, de acordo com o portal de estatísticas Transfermarkt.

O Milan é quem tem a vantagem com 78 vitórias, 48 empates e 51 triunfos para a Fiorentina, segundo o portal. Já no quesito gols, o elenco de Milão tem 274 gols enquanto o time roxo possui 217 marcações.

O último encontro dos times aconteceu em 1º de maio de 2022, na temporada passada, entre a 35ª rodada do Campeonato Italiano. Por 1 a 0, a equipe do Milan levou a melhor e anotou os três pontos para se manter vivo ao título da competição.

