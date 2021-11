Onde assistir Juventus x Atalanta hoje: canal e horário ao vivo – 27/11

A bola vai rolar na décima quarta rodada do Campeonato Italiano entre as equipes de Juventus x Atalanta neste sábado, 27/11, a partir das 14h (horário de Brasília), jogando no Juventus Stadium ao vivo. Dessa maneira confira onde assistir o jogo.

Onde assistir Juventus x Atalanta: O confronto entre Juventus e Atalanta hoje terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, cidade de Turim, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

A equipe bianconera entra em campo neste sábado depois de tomar uma goleada do Chelsea por quatro gols na Champions League. Pelo torneio nacional, ocupa a oitava posição com 21 pontos, ou seja, venceu seis confrontos, empatou três e perdeu outros quatro, conseguindo se recuperar de um desastroso começo de temporada.

Enquanto isso, a Atalanta vem em terceiro lugar contabilizando 25, tendo a chance de diminuir a diferença com os demais times da parte de cima da classificação do Italiano. Dessa maneira, os visitantes devem colocar força total em campo, principalmente depois de ter empatado também na Champions contra o Young Boys. Por fim, tem sete triunfos, quatro empates e dois confrontos perdidos.

Escalações de Juventus x Atalanta:

Allegri, comandante da Juve, confirmou em entrevista coletiva que Chiellini e Bernardeschi estarão disponíveis para o jogo de hoje no banco, enquanto De Sciglio e Ramsey seguem trabalhando em suas lesões.

Já Gian Piero Gasperini não pode contar com Lovato e Gosens, lesionados.

JUVENTUS: Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; McKennie, Rabiot, Locatelli; Chiesa, Morata, Dybala

ATALANTA: Musso; Rafael Tolói, Palomino, Demiral; Maehle, Zappacosta, Freuler, De Roon, Pasalic; Zapata, Ilic

