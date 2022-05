Onde assistir Juventus x Inter de Milão ao vivo na final da Copa da Itália

Em partida única, as equipes vão disputar o título da competição italiana nesta quarta-feira, 11 de maio

Chegou a hora de conhecer o grande campeão da Copa da Itália! Nesta quarta-feira, Juventus e Inter de Milão se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, pela grande final da competição na temporada. Confira a seguir onde assistir Juventus x Inter de Milão ao vivo.

A Juventus é a maior campeão da Copa da Itália com 14 troféus já conquistados. Já a equipe de Milão contabiliza 7 títulos em toda a história da competição.

Onde assistir Juventus x Inter de Milão ao vivo?

O jogo da Juventus e Inter de Milão hoje, pela final da Copa da Itália, terá transmissão ao vivo do canal ESPN 4 e serviço de streaming Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O torcedor pode assistir a grande final da disputa italiana através do canal ESPN 4, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar todos os lances na plataforma de vídeo pelo celular, smart TV, computador ou até mesmo pelo tablet. Basta acessar o seu login com a senha e assistir todas as emoções em busca do título italiano. Para tornar-se membro, acesse o site e confira os pacotes.

Informações do jogo da Juventus x Inter de Milão hoje:

Data: 11/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, na cidade de Roma, Itália

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Escalação do jogo da Juventus x Inter de Milão:

O técnico Allegri não poderá contar com De Sciglio, suspenso para a partida desta quarta-feira. Além disso, o comandante deve optar por um time misto para preservar os jogadores ao Campeonato Italiano.

Provável escalação da Juventus: Perin; Alex Sandro, Chiellini, De Ligt, Danilo; Rabiot, Zakaria, Cuadrado; Dybala, Morata e Vlahovic. Técnico: Allegri

Para a Inter, nenhum jogador aparece como baixa no plantel de atletas do clube.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Perisic, Barella, Brozovic, Çalhanoglu; Dzeko e Lautaro Martínez.

Juventus e Inter de Milão na Copa da Itália

Pelo terceiro ano seguido, a equipe da Juventus disputa a final de Copa da Itália. Na temporada passada, o grupo bianconeri venceu a Atalanta e conquistou o troféu de número 14. Nesta temporada, o elenco de Allegri passou pela Sampdoria nas oitavas de final, depois Sassuolo e por fim a Fiorentina na semifinal.

Do outro lado, a Inter coleciona 7 troféus em toda a história. A última vez que disputou uma final de Copa da Itália foi em 2010/11, contra o Palermo, onde venceu sob o placar de 3 a 1 em partida única. Agora, o time de Milão promete fazer o possível e o impossível para carregar o troféu de volta para a casa. Para chegar até aqui, venceu Empoli, Roma e o Milan.

Último jogo de Juventus x Inter de Milão

Em 03 de abril de 2022, a Inter venceu a Juventus pelo placar de 1 a 0, com gol de Çalhanoglu no finalzinho da primeira etapa de pênalti.

O clássico italiano levanta multidões e traz grande rivalidade dentro e fora de campo. Na ocasião, a partida era válida pela 31ª rodada do Campeonato Italiano na temporada 2022.

Retrospecto de Juventus x Inter de Milão

Juventus 0 x 1 Inter de Milão (Campeonato Italiano)

Inter de Milão 2 x 1 Juventus (Supercopa da Itália)

Inter de Milão 1 x 1 Juventus (Campeonato Italiano)

Confira no vídeo a seguir como foi a última vez que os times se enfrentaram.