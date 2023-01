Transmissão jogo da Juventus hoje ao vivo na Série A - 07/01/2023

Pela rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Juventus e Udinese se enfrentam neste sábado

Com a possibilidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Italiano, a Juventus entra em campo neste sábado para enfrentar a Udinese na décima sétima rodada, a partir das 14h (Horário de Brasília). Na Juventus Stadium, em Turim, saiba onde assistir o jogo da Juventus hoje ao vivo em todos os lugares do país.

Onde assistir jogo da Juventus hoje ao vivo

O canal ESPN 4 e o streaming Star + vão transmitir o jogo da Juventus hoje às 14h (Horário de Brasília).

A emissora detém os direitos de transmissão do Campeonato Italiano, por isso só ela pode exibir as partidas aos finais de semana. Nenhum canal da TV aberta vai passar o jogo da Juventus hoje.

Online, dá para assistir ao confronto na plataforma de streaming Star +, disponível somente para assinantes através do site (www.starplus.com) ou no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Como estão Juventus x Udinese ao jogo de hoje?

Depois de bater o Cremonese na última rodada, a Juventus conquistou a sétima vitória seguida no Campeonato Italiano para subir até a parte de cima da tabela. Se ganhar a partida deste sábado, poderá assumir a vice-liderança mesmo que provisoriamente, desbancando o Milan. Em terceiro lugar com 34 pontos, tem 10 vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Do outro lado, a Udinese ocupa a 8ª posição da tabela com 25 pontos, somados em seis vitórias, sete empates e três derrotas na competição. O principal objetivo do grupo é retomar o caminho dos triunfos na temporada e assim alcançar a parte de cima da classificação.

Veja como foi o último jogo da Juventus.



Escalações do jogo de hoje:

Di Maria está recuperado, garantiu Allegri. Enquanto isso, Vlahovic, Chiesa, Pogba e Bonucci seguem fora.

Escalação do jogo da Juventus da hoje: Szczesny; Alex Sandro, Gatti, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Paredes, McKennie; Kean e Milik.

Masina é o único desfalque dos visitantes.

Escalação do jogo da Udinese hoje: Silvestri; Becão, Bijol, Pérez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto e Success.

Quem a Juventus vai pegar na Liga Europa?

Na segunda fase da Liga Europa, a Juventus vai enfrentar o Nantes, da França. Serão duas partidas, ida e volta, nos dias 16 e 23 de fevereiro de 2023.

O primeiro confronto vai ser no Juventus Stadium, em Turim, às 17h (horário de Brasília) enquanto a volta está agendada para 23 de fevereiro, no Stade de la Beaujoire a partir das 14h45 (horário de Brasília).

A Juventus terminou a primeira fase da Champions em terceiro lugar no grupo H, por isso ficou a vaga da Liga Europa garantida.

