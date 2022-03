Onde assistir Lazio x Venezia: transmissão, horário e escalação (14/03)

Lazio e Venezia se enfrentam nesta segunda-feira, no Estádio Olímpico de Roma , pela vigésima nona rodada do Campeonato Italiano. O jogo terá início às 16h45, horário de Brasília, transmitido pelo ESPN 4 e Star +. A seguir, todos os detalhes da partida e onde assistir Lazio x Venezia hoje.

Onde assistir Lazio x Venezia

O jogo do Lazio x Venezia tem transmissão do canal ESPN 4 e serviço de streaming Star +, a partir das 16h45, horário de Brasília.

A plataforma pode ser assinada através do site oficial (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Como assistir o jogo de hoje:

Data: 14/03/2022

Horário: 16h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma

TV: ESPN 4

Stream: Star +

Lazio x Venezia no Campeonato Italiano

A Lazio venceu o Cagliari na rodada passada do Campeonato Italiano. Na sétima posição com 46 pontos, o grupo coleciona treze vitórias, sete empates e oito derrotas para tentar buscar a parte de cima da tabela e, quem sabe assim, tentar uma vaga na Champions League do ano que vem.

No jogo de hoje, é o grande favorito

Lazio: Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe, Hysaj; Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson

Venezia

O elenco do Venezia vem em décimo oitavo lugar com 22 pontos, ou seja, venceu até o momento cinco partidas, empatou sete e perdeu quinze na competição. Por isso, espera contar com o resultado em seu favor no jogo desta segunda-feira para tentar escapar da zona de rebaixamento e, quem sabe assim, permanecer mais um ano na elite do futebol italiano.

Venezia: Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Nani, Henry, Okereke

Assista ao vídeo e reveja um dos últimos jogos entre os dois times.

Calendário de Lazio x Venezia

Após o jogo desta segunda-feira, as equipes voltam a jogar novamente na próxima semana também pelo Campeonato Italiano na temporada com transmissão ao vivo tanto na TV como online.

A seguir, confira a seguir os próximos jogos de ambos os times.

Lazio:

Roma x Lazio – Domingo, 20/03 às 14h (Campeonato Italiano)

Lazio x Sassuolo – Domingo, 03/04 (Campeonato Italiano)

Genoa x Lazio – Domingo, 10/04 (Campeonato Italiano)

Venezia:

Venezia x Sampdoria – Domingo, 20/03 às 08h30 (Campeonato Italiano)

Spezia x Venezia – Domingo, 03/04 (Campeonato Italiano)

Venezia x Udinese – Domingo, 10/04 (Campeonato Italiano)

