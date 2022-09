Onde assistir Lazio x Verona hoje ao vivo: transmissão (11/09)

Pela sexta rodada do Campeonato Italiano, a Lazio recebe o Verona neste domingo, 11 de setembro, a partir das 13h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Lazio x Verona hoje ao vivo.

Onde assistir Lazio x Verona hoje ao vivo?

O jogo da Lazio e Verona hoje vai passar na ESPN 4, na TV fechada, a partir das 13h (Horário de Brasília). O torcedor também pode assistir através do Star +, serviço de streaming.

Para aqueles que gostam de assistir pela televisão, o canal da ESPN, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, transmite todas as emoções do Campeonato Italiano. Por isso, torcedores de todo o território brasileiro vão assistir ao jogo de hoje.

Gosta de assistir online? Então você pode acessar o Star +, plataforma de streaming se for assinante apenas, em qualquer lugar do Brasil. A plataforma está disponível no aplicativo do celular, tablet, computador ou smart TV, se o aparelho for compatível.

Para quem ainda não é assinante, pode encontrar os melhores pacotes através do site www.starplus.com e, por valores que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90, tornar-se membro da plataforma.

Lazio x Verona:

Horário : 13h (horário de Brasília)

: 13h (horário de Brasília) Rodada : 6ª rodada

: 6ª rodada Local : Estádio Olímpico de Roma, em Roma

: Estádio Olímpico de Roma, em Roma Onde assistir Lazio x Verona hoje ao vivo: ESPN 4 e Star +

Lazio x Verona: como estão as equipes?

A equipe da Lazio dá uma pequena pausa na Liga Europa para voltar a jogar o Campeonato Italiano. O grupo busca os três pontos neste domingo para continuar subindo na classificação, enquanto aparece na 9ª posiçaõ da tabela com 8 pontos, total de duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Cataldi cumpre suspensão e por isso não pode jogar hoje.

Provável escalação da Lazio: Provedel; Marusic, Romangoli, Patric, Lazzari; Vecino, Antônio, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

Do outro lado, o Verona aparece na 13ª posição da classificação com 5 pontos, conquistados em uma vitória, dois empates e também duas derrotas no Campeonato Italiano. O principal objetivo neste momento é se afastar da zona de rebaixamento para continuar na elite do futebol.

Piccoli é o único desfalque dos visitantes.

Provável escalação do Verona: Montipo; Hien, Gunter, Coppola; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Doig; Lazovic, Lasagna e Henry.

Últimos jogos:

Na quinta-feira (08/09), a Lazio venceu o Feyenoord, em casa, por 4 a 2, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa. Os gols foram de Luis Alberto, Felipe Anderson e Vecino.

Já o Verona vem de vitória em cima da Sampdoria por 2 a 1, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Italiano, no último domingo (04/09).

Os gols foram de Audero, contra, e Josh Doig.

Jogos do Campeonato Italiano hoje

Pela sexta rodada da nova temporada no Campeonato Italiano, seis jogos serão realizados neste domingo, 11 de setembro, com a disputa pelos três pontos.

O destaque fica para o encontro de Atalanta e Cremonese, além do confronto de Juventus e Salernitana.

Para não perder nenhum lance, confira a seguir todos os jogos da rodada italiana.

Napoli 1 x 0 Spezia

Inter de Milão 1 x 0 Torino

Sampdoria 1 x 2 Milan

Atalanta x Cremonese – Domingo – 07h30

Sassuolo x Udinese – Domingo – 10h

Bologna x Fiorentina – Domingo – 10h

Lecce x Monza – Domingo – 10h

Lazio x Verona – Domingo – 13h

Juventus x Salernitana – Domingo – 15h45

Empoli x Roma – Segunda-feira – 15h45

