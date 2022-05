Onde assistir LDU x Atlético GO hoje ao vivo na Sul-Americana e horário

Quem vencer está classificado para as oitavas de final da Sul-Americana! As equipes de LDU e Atlético Goianiense se enfrentam nesta terça-feira, 24 de maio, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pela última rodada do grupo F. Saiba onde assistir o jogo do LDU x Atlético GO hoje.

Onde assistir o jogo do Atlético GO hoje?

Quer saber onde assistir LDU x Atlético GO hoje? A decisão da Sul-Americana na fase de grupos será transmitida ao vivo no canal Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão da Sul-Americana, a emissora da Conmebol exibe para todo o Brasil através das operadoras de TV por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO

Se você não pode assistir pela televisão, então pode sintonizar os aplicativos do Now, Sky Play ou DirecTV GO através da plataforma para celular, tablet ou computador.

Informações do jogo do Atlético GO hoje:

Data: 24/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador

Onde assistir: Conmebol TV

LDU e Atlético GO na Sul-Americana

Em segundo lugar no grupo F com 10 pontos, o LDU deve suar a camisa dentro de campo se quiser garantir-se na próxima fase da Sul-Americana. Como o regulamento prevê apenas uma vaga, o time equatoriano só avança com a vitória, já que possui dois pontos a menos e, em caso de empate, ficará de fora.

Do outro lado, o Atlético GO é o atual líder do grupo com 12 pontos, ou seja, um empate basta para se classificar até as oitavas de final da Copa Sul-Americana na temporada. O time brasileiro é o favorito no duelo desta terça-feira principalmente pelo seu histórico positivo na competição.

Escalação do LDU: Falcón; Quintero, Caicedo, Romero, Ayala; Angulo, Piovi, Ortiz, Alvarado; Hoyos e Molina. Técnico: Luis Zubeldía

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon, Jefferson; Edson, Marlon Freitas, Jorginho; Léo Pereira, Shaylon e Welligton Rato. Técnico: Jorginho

Último jogo de LDU x Atlético GO

Pela temporada atual da Copa Sul-Americana, o último encontro dos times do LDU e Atlético Goianiense aconteceu em 5 de abril de 2022, pela primeira rodada do grupo F.

Por 4 x 0, a equipe do Atlético faturou os três pontos com gols de Jorginho, Shaylon, Hayner e Rickson.

Confira como foi o último jogo entre as equipes.