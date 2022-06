Onde assistir Lituânia x Turquia ao vivo e horário da Liga das Nações

Líder do grupo pela Liga C, a seleção da Turquia enfrenta a Lituânia nesta terça-feira, 7 de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Liga das Nações. Jogando no Estádio LFF, em Vilnius, o confronto vai contar com transmissão ao vivo pela TV. Dessa maneira, saiba onde assistir Lituânia x Turquia hoje.

Onde assistir Lituânia x Turquia hoje?

Para assistir o jogo entre Lituânia e Turquia hoje, o torcedor deve sintonizar o canal do SporTV.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a emissora vai exibir em todos os estados do país o confronto desta terça-feira na Liga das Nações. Se você não possui o canal, entre em contato com a sua operadora.

Se prefere assistir online, pode encontrar no Globo Play a retransmissão do canal, disponível também por assinatura pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo Lituânia x Turquia hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio LFF, em Vilnius, na Lituânia

Arbitragem: Novak Simović

Onde assistir: SporTV

Lituânia x Turquia na Liga das Nações

Derrotada por Luxemburgo na rodada de estreia, a seleção da Lituânia promete utilizar o confronto desta terça-feira como maneira de escapar da terceira posição, onde sequer possui pontos conquistados, para alcançar a liderança e brigar pela vaga na próxima liga.

Já a Turquia, por outro lado, é líder no grupo um da Liga C com 3 pontos. Os turcos, favoritos na divisão, golearam os jogadores de Ilhas Faroé na última semana, garantindo a possibilidade de se manter na primeira posição e, assim, lutar pela vaga na segunda divisão, a liga B, do torneio da UEFA.

Escalação da Lituânia: Setkus; Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas; Megellatis, Slivka; Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius. Técnico: Valdas Ivanauskas

Escalação de Turquia: Çakir; Muldur, Demiral, Soyuncu, Kadioglu; Under, Tokoz, Çalhanoglu, Akturkoglu; Unal e Dervisoglu. Técnico: Stefan Kuntz

Palpite Lituânia x Turquia

Não há dúvidas de que a seleção da Turquia é a grande favorita no confronto desta terça-feira.

Com o melhor elenco entre as equipes, o time visitante deve ganhar com facilidade e quem sabe, até mesmo golear o oponente para se manter na liderança do seu grupo na terceira divisão.

As seleções nunca se enfrentaram no futebol, apenas em outros esportes. Por isso, esta terça-feira será a primeira vez que entram dentro dos gramados para disputar um jogo, prometendo grandes emoções. Porém, não será a última partida entre os dois.