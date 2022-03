Assistir Londrina x Athletico PR ao vivo na TV hoje e horário 13/03/2022

O Londrina recebe o Athletico-PR neste domingo (13), nas quartas de final do Campeonato Paranaense em 2022, a partir das 11h, no Estádio do Café, em Londrina. Confira a quais as informações sobre a transmissão e onde assistir Londrina x Athletico PR ao vivo hoje.

Assistir Londrina x Athletico PR ao vivo

O jogo Londrina x Athletico-PR tem transmissão no canal TV Assembléia e streaming TV NSports a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

O canal da TV Alerp está disponível apenas no estado do Paraná. Enquanto a plataforma por streaming pode ser encontrado pelo valor de 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Informações do jogo

Data: 13/03/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Café

Onde assistir jogo de hoje: TV NSports

Confira como foi o último jogo do Londrina e Athletico-PR.

Escalação de Londrina x Athletico-PR

Escalação de Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Augusto, Saimon, João Paulo; Felipe Vieira, Douglas Coutinho, Jhonny Lucas, Salatiel; Gustavo Blanco, Caprini

Escalação de Athletico-PR: Santos; Pedrinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner Vinicius; Erick, Matheus Fernandes, Léo Cittadini; Reinaldo, Pablo, Davi Araújo

O Londrina conseguiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paranaense ao terminar a primeira fase em sexto lugar com 18 pontos. Em toda a competição, marcou cinco vitórias, três empates e também três derrotas em campo. Agora, tem pela frente um dos favoritos ao título estadual e, por isso, precisa mostrar completamente o bom desempenho.

Enquanto isso, o Athletico Paranaense garantiu-se em terceiro lugar com 21 pontos, perdendo no saldo de gols diante do Coxa na disputa pela liderança. Por isso, o elenco marcou seis vitórias, três empates e duas derrotas. Agora, busca dar o seu melhor para conseguir sair na frente logo no primeiro jogo das quartas.

Últimos jogos Londrina x Athletico-PR

04/02/2022 – Londrina 1 x 1 Athletico – Campeonato Paranaense

12/05/2021 – Athletico 1 x 2 Londrina – Campeonato Paranaense

23/07/2020 – Athletico 5 x 0 Londrina – Campeonato Paranaense

19/07/2020 – Londrina 1 x 1 Athletico – Campeonato Paranaense

25/01/2020 – Athletico 4 x 1 Londrina – Campeonato Paranaense

