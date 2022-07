Onde assistir Lugano x Inter de Milão hoje na TV e horário (12/07)

Em amistoso internacional, saiba onde assistir Lugano x Inter de Milão hoje! Nesta terça-feira, 12 de junho, as equipes se enfrentam em partida que serve como preparação para a pré-temporada a partir das 13h30 (Horário de Brasília), no Cornaredo Stadium, na cidade de Lugano, na Suíça. Confira todas as informações a seguir.

Onde assistir Lugano x Inter de Milão hoje?

O canal da ESPN 4 e o Star + vão passar o jogo do Lugano e Inter de Milão hoje, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), em amistoso internacional nesta terça-feira, 12 de junho.

Sem transmissão pela televisão aberta, o torcedor só pode acompanhar o jogo de futebol nesta terça através do canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar o televisor e curtir ao vivo.

Para assistir online, o Star + disponibiliza as imagens através do aplicativo para celular, tablet, computador e até mesmo a smart TV para assinantes.

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir Lugano x Inter de Milão hoje: ESPN 4 e Star +

Local: Cornaredo Stadium, na cidade de Lugano, na Suíça

LUGANO:

Na temporada passada, o time do Lugano terminou em 4º lugar na classificação geral do Campeonato Suíço com 54 pontos, contabilizando dezesseis vitórias, seis empates e catorze derrotas. Agora, em uma nova temporada, o elenco do Lugano quer começar a preparação antes mesmo dos embates oficiais começarem.

INTER DE MILÃO:

Do outro lado, a Inter de Milão brigou até o fim da temporada 2021/22 pelo título mas, na reta final, foi o Milan quem levou a melhor e levantou o caneco. O grupo azul ficou em segundo lugar com 84 pontos, apenas dois a menos do que o líder. Na temporada foram vinte e cinco vitórias, nove empates e quatro derrotas.

Este é só o início da pré-temporada. No próximo sábado, a Inter vai jogar contra o Monaco, na Itália, a partir das 13h30, horário de Brasília.

Escalações de Lugano x Inter de Milão:

Escalação do Lugano: Osigwe; Mai, Valenzuela, Ziegler; Belhaj, Centinaro; Doumbia, Durrer, Haile; Sabbatini e Celar.

Escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfires; Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Correa (Lukaku) e Lautaro Martinez.

