Onde assistir Milan x Genoa ao vivo e horário Campeonato Italiano (15/04)

É tudo ou nada! O Milan recebe o Genoa nesta sexta-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza. Líder da competição, os rossoneros podem ficar ainda mais perto de conquistar a taça com a vitória hoje. Por isso, saiba onde assistir Milan x Genoa ao vivo .

Se o Milan vencer e a Inter perder, a equipe rossonera aumenta a vantagem na liderança no torneio. Do outro lado, os visitantes precisam escapar da degola.

Onde assistir Milan x Genoa ao vivo

O jogo do Milan e Genoa hoje vai passar no canal ESPN (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming), a partir das 16h, no horário de Brasília pelo Campeonato Italiano.

O canal da ESPN 4 vai transmitir ao vivo todas as emoções do Campeonato Italiano para todos os estados do país hoje. O torcedor pode acompanhar os lances através de operadoras de TV por assinatura.

Se você não é assinante mas quer assistir o jogo de hoje, então pode contar com o Star +, serviço de streaming também por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site ou aplicativo, em Android e iOS, pelo valor de R$32,90 até R$45,90 ao mês com jogos de futebol, filmes e séries.

Data: 15/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

Onde assistir: ESPN e Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Milan e Genoa no Campeonato Italiano

Com o fim do Campeonato Italiano se aproximando cada vez mais, a pressão em cima do Milan aumenta. Em primeiro lugar com 68 pontos, o grupo rossonero tem a vantagem de dois pontos com o segundo colocado e, por isso, precisa ganhar o a partida de hoje para se distanciar na ponta. Na temporada, o Milan tem a sequência de cinco rodadas sem perder, acumulando 20 vitórias em 32 jogos disputados.

Do outro lado, a situação do Genoa não é nada agradável. Isso porque o grupo está em décimo nono lugar com 22 pontos, ou seja, ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Italiano. Prova disso é que, em 32 partidas na temporada, os visitantes só ganharam duas vezes. Por isso, o rebaixamento vem se tornando uma realidade mais dura a cada nova rodada.

Escalação do Milan e Genoa

Escalação do Milan: Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Kalulu, Calabria, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafa Leão e Giroud

Escalação do Genoa: Sirigu, Ostigaard, Vasquez, Maksimovic, Hefti, Galdames, Badelj, Melegoni, Amiri, Portanova e Piccoli

Último jogo de Milan x Genoa

Milan 3 x 1 Genoa – 13/01/2022 – Copa da Itália

Genoa 0 x 3 Milan – 01/12/2021 – Campeonato Italiano

Milan 2 x 1 Genoa – 18/04/2021 – Campeonato Italiano

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo.

Aproveite e siga o DCI no Google News