Onde assistir Milan x Juventus hoje ao vivo, horário e escalações – 23/01

O confronto entre Milan e Juventus, um dos maiores clássicos do futebol, acontece neste domingo, 23/01, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano no San Siro. O jogo do Milan e Juventus hoje tem transmissão ao vivo na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Milan e Juventus hoje

A ESPN 4 vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Milan x Juventus

Pellegri e Tomori são os desfalques do técnico Stefano Piolo para hoje.

Já Allegri não poderá contar com Bonucci, em recuperação no departamento médico.

Escalação do jogo do Milan: Maignan; Theo Hernández, Kalulu, Romagnoli, Calabria; Krunic, Sandro Tonali; Rafa Leão, Saelemaekers, Díaz; Ibrahimovic

Escalação do jogo da Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Cuadrado; Pellegrini, McKennie, Locatelli, Bentacur; Dybala, Morata

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar no Campeonato Italiano com 48 pontos, o Milan se mantém vivo na busca pela liderança principalmente depois da Inter empatar pela rodada ontem. Com o tropeço, o elenco adversário pode se igualar na pontuação e diminuir a diferença que tem na parte de cima da classificação, podendo ultrapassar em qualquer minuto.

Logo atrás vem a Juventus, em 5ª posição com 41 pontos, sem perder por mais de cinco rodadas seguidas na competição italiana. Dessa maneira, se o elenco da Juve deixar o gramado com o resultado positivo em seu favor, os comandados de Allegri consegue subir na classificação e diminuir a vantagem dos rivais..

Relembre o último jogo entre Milan x Juventus.

