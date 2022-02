Onde assistir Mirassol x Ponte Preta hoje: horário no sábado – 26/02

O Mirassol recebe a Ponte Preta neste sábado, 26/02, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Onde assistir o jogo do Mirassol x Ponte Preta hoje ao vivo o torcedor confere a seguir no texto.

Onde assistir Mirassol x Ponte Preta

A partida entre Mirassol e Ponte Preta vai ter transmissão no pay-per-view Premiere e streaming HBO Max, Estádio TNT e Paulistão Play, a partir das 18h30 (Horário de Brasília).

A plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play através do site (www.paulistaoplay.com.br) pelo valor de R$34,99 com todos os jogos.

Data: 26/02/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol

Transmissão: HBO Max, Estádio TNT, Premiere e TV Paulistão Play

Como estão as equipes na temporada?

O Mirassol entra em campo neste sábado depois de vencer o Água Santa durante o último fim de semana. Ocupando o segundo lugar no grupo C com 15 pontos, tem a oportunidade de tomar a liderança do Palmeiras, já que tem apenas um ponto a menos do que o elenco alviverde, que só entra em campo amanhã.

Enquanto isso, a Ponte Preta aparece em terceiro lugar com 7 pontos no grupo D, tendo vencido duas partidas, empatado uma e perdido outras cinco na competição paulista. Agora, tem pela frente um grande adversário e, se quiser levar os três pontos para casa, precisa do elenco completo.

Escalação de Mirassol e Ponte Preta

Mirassol: Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson Kelven, Lucão, Pará; Luis Oyama, Neto Moura, Camilo; Fabrício, Negueba, Zeca

Ponte Preta: Ygor; Kevin, Thiago Lopes, Léo Santos, Jean Carlos; André Luiz, Léo Naldi, Matheus Jesus, Fessin; Pedro Júnior, Lucca

Confira o último jogo do Mirassol x Ponte Preta.

