Onde assistir Monterrey x Al Jazira e horário hoje no Mundial – 09/02

Se despedindo do Mundial de Clubes, as equipes de Monterrey x Al Jazira disputam o quinto lugar da competição nesta quarta-feira, 09/02, com a bola rolando às 10h30 (Horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, com transmissão ao vivo. Confira onde assistir ao jogo do Monterrey x Al Jazira hoje no Mundial.

Onde assistir Monterrey x Al Jazira no Mundial

É possível acompanhar a partida entre Monterrey e Al Jazira nesta quarta-feira pelo canal BandSports (TV Paga), Band.com.br (Site da emissora) e no BandPlay (Aplicativo) a partir das dez e meia da manhã no horário de Brasília para todo o Brasil.

Além do canal pago, outra opção para acompanhar é através do site oficial da emissora (www.band.uol.com.br), além do BandPlay ao vivo disponível para Android e iOS.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Mustapha Ghorbal

Local: Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi

TV: BandSports

Online: BandPlay e Band.com

+ Mundial de Clubes tem prorrogação?

Monterrey x Al Jazira no Mundial de Clubes

Monterrey: O elenco do Monterrey acabou desclassificado do Mundial após perder para o Al Ahly nas quartas de final da competição por 1 a 0. Agora, entra em campo nesta quarta-feira em busca do quinto lugar, pronto para marcar a história. Em 2019, foi eliminado da semifinal pelo Liverpool, garantindo o terceiro lugar.

Al Jazira: O time de Abu Dhabi entra em campo com todo o gás necessário para levar para casa a conquista da quinta posição no Mundial de Clubes, pronto para fazer história. No último domingo, o elenco tomou a goleada de 6 a 1 do Al Hilal.

Escalação do Monterrey x Al Jazira:

Escalação do Monterrey: Andrada; Aguirre, Kranevitter, Moreno, Vegas; Romo, Ortiz; Meza, Gonzalez, Pizarro; Funes

Escalação do Al Jazira: Ali Khaseif; Idrees, Al Hammadi, Kosanovic, Al Attas, Rabii; Diaby, Serero, Ramadan, João Victor; Ahmed

Relembre o último jogo do Monterrey.

