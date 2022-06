Onde assistir Nacional x Unión de Santa Fe hoje Sul Americana (28/06)

Vai começar as oitavas de final da Copa Sul-Americana! Mas onde assistir Nacional x Unión de Santa Fe hoje? Nesta terça-feira, 28 de junho, as equipes disputam a primeira partida das oitavas de final a partir das 19h15 (Horário de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, com transmissão ao vivo.

Onde assistir Nacional x Unión de Santa Fe hoje?

TV aberta: Sem transmissão

TV fechada: Conmebol TV

Transmissão ao vivo: DirecTV GO, Sky Play e NOW

O jogo do Nacional x Unión de Santa Fe hoje na Copa Sul-Americana será transmitido no Conmebol TV, para todos os estados do Brasil. O canal só está disponível nas operadoras Claro/Net, Sky e a DirecTV GO pelo valor extra de R$29,90 na mensalidade.

Para assistir online, o torcedor deve entrar nos aplicativos Now, Sky Play e DirecTV GO, disponível somente para assinantes. Os aplicativos estão disponíveis no celular, tablet, computador e na smart TV.

Que horas é o jogo do Nacional x Unión de Santa Fe hoje?

Data: Terça-feira, 28 de junho de 2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local e estádio: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai

O jogo do Nacional x Unión de Santa Fé hoje pelas oitavas de final da Sul-Americana será realizado nesta terça-feira, 28 de junho de 2022, a partir das 19h15, no horário de Brasília.

O palco do jogo vai ser o Estádio Gran Parque Central, na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Com capacidade para 34 mil torcedores, o espaço promete ser lotado com ambas as torcidas. Os argentinos, mesmo fora de casa, promete marcar presença para pressionar os rivais e apoiar os seus jogadores.

Palpites Nacional x Unión de Santa Fe:

O Nacional do Uruguai terminou em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores e, por esse motivo, se classificou para as oitavas de final da Sul Americana. Com 7 pontos, o elenco uruguaio chega confiante para jogar em casa, com a escalação principal dentro de campo até garantir a vantagem ao jogo de volta.

O Unión de Santa Fe, por outro lado, foi líder do grupo H na Sul-Americana com 12 pontos, contabilizando seis vitórias e três empates, sem perder na competição. Por isso, é o favorito no duelo para esta terça-feira até alcançar a próxima fase. Mesmo fora de casa, o elenco argentino promete dar trabalho aos rivais.

Escalação do Nacional: Rochet; Marichal, Léo Coelho, Lozano, Cándido; Carballo, Yonatan Alexis Rodríguez, Trezza, Zabala; Alex Castro e Gigliotti. Técnico: Pablo Repetto

Escalação do Unión de Santa Fe: Moyano; Esquivel, Brítez, Aguero, Gerometta; Machuca, Nardoni, Portillo, Juárez; Gallegos e Cañete. Técnico: Gustavo Munúa

Como assistir a Sul-Americana online?

O jogo da Sul-Americana hoje entre Nacional e Unión de Santa Fe tem transmissão também online.

Os aplicativos do Now, DirecTV GO e Sky Play, vertentes das operadoras de TV por assinatura, transmitem ao vivo o confronto em suas plataformas.

As plataformas, dessa maneira, podem ser encontradas para celular, tablet, computador e na smart TV. O assinante da TV paga da Claro, Net, Sky ou DirecTV GO não paga nada para entrar nos aplicativos.