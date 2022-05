Onde assistir Napoli x Genoa ao vivo, horário e escalações (15/05)

Próximo de confirmar a sua participação na próxima Champions League, o Napoli recebe o Genoa neste domingo, 15 de maio, a partir das 10h (Horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, na cidade de Nápoles, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, a penúltima. Confira a seguir onde assistir Napoli x Genoa ao vivo.

Onde assistir Napoli x Genoa ao vivo?

A partida entre Napoli e Genoa hoje será transmitida ao vivo no canal ESPN 3 e Star +, a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Italiano, o canal da ESPN vai exibir o confronto deste domingo para todo o Brasil, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Para quem não é assinante da TV fechada, pode optar pelo serviço de streaming Star +, de responsabilidade da Disney, que também exibe todos os jogos da rodada. Basta acessar o site (www.starplus.com), optar pelo pacote que preferir e assistir ao vivo.

Informação de Napoli x Genoa hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, na cidade de Nápoles

Onde assistir: ESPN 3 e Star+

Prováveis escalações de Napoli x Genoa:

Os anfitriões não tem baixas para o jogo deste domingo.

Escalação do Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui; Fabian Ruiz, Zambo Anguissa, Insigne; Mertens, Lozano e Osimhein. Técnico: Luciano Spalleti

Para os visitantes, Vanheusden, Rovella, Sturaro e Czyborra são desfalques.

Escalação do Genoa: Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Galdames, Badelj, Melegoni, Amiri; Portanova e Destro. Técnico; Alexander Blessin

Napoli e Genoa no Campeonato Italiano

Com 73 pontos em terceiro lugar, o Napoli não briga mais pelo título da temporada italiana. Entretanto, tem a missão de carimbar o seu passaporte para a Champions da próxima temporada ao garantir a vitória neste domingo. Disputando apenas com a Juventus, a diferença com a Velha Senhora é de apenas quatro pontos.

Do outro lado, o Genoa aparece na 19ª posição com 28 pontos, ou seja, está na zona de rebaixamento brigando para não cair até a segunda divisão. Com dois pontos a menos que o primeiro colocado fora da degola, o time visitantes promete fazer de tudo para garantir os três pontos neste domingo, além de torcer por tropeços de Salernitana, Venezia, Cagliari e Spezia.

Retrospecto de Napoli x Genoa

O último confronto entre as equipes foi em 29 de agosto de 2021, pela 2ª temporada do Campeonato Italiano, na temporada atual.

Por 2 x 1, o elenco do Napoli levou a melhor com gols de Fabian Ruiz e Petagna, além do desconto de Cambiaso, jogando no Estádio Luigi Ferraris.

Confira como foi o último jogo entre os times.