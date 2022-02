Onde assistir Napoli x Inter de Milão hoje, horário e escalações – 12/02

Pelo Campeonato Italiano, a 25ª rodada apresenta o encontro entre Napoli e Inter de Milão, duas grandes equipes do futebol, neste sábado, 12 de fevereiro, a partir das 14h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Diego Armando Maradona. Confira onde acompanhar as informações como horário, escalações e onde assistir o jogo do Napoli x Inter de Milão hoje ao vivo.

Onde assistir Napoli x Inter de Milão hoje

O jogo entre Napoli e Inter de Milão pelo Campeonato Italiano vai passar no Star + (Serviço de Streaming) disponível para assinantes de todo o Brasil somente a partir das duas horas da tarde neste sábado.

A plataforma de streaming está disponível para venda por diferentes pacotes no site oficial (www.starplus.com) ou aplicativo pelos preços de R$32,90 até R$45,90.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona

TV: Sem transmissão

Online: Star +

NAPOLI: Depois de bater na trave no ano passado, o Napoli continua ameaçando todos os seus adversários na parte de cima da classificação. Em segundo lugar com 52 pontos, o time anfitrião pode assumir a liderança provisoriamente se ganhar o jogo deste sábado.

INTER DE MILÃO: Atual campeã italiana, a Inter faz uma campanha impecável este ano pelo Campeonato Italiano. Mesmo depois de perder o clássico para o Milan na rodada passada e perder a sua sequência de vitórias, o grupo se mantém em primeiro lugar com 53 pontos, com um ponto de vantagem.

Escalação de Napoli e Inter de Milão

Nenhuma das equipes tem novos desfalques.

Escalação de Napoli – Ospina; Mario Rui, Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Zielinski, Lobokta; Insigne, Politano, Osimhein

Escalação de Inter de Milão – Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij; Barella, Dumfries, Çalhanoglu, Brozovic, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Acompanhe como foi o último jogo entre Napoli x Inter de Milão.

