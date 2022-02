Onde assistir Náutico x Atlético-BA e horário da Copa do Nordeste hoje

Pela quinta rodada da primeira fase na Copa do Nordeste, o Atlético de Alagoinhas visita o Náutico nesta terça-feira, 15/02, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco, com transmissão ao vivo no SBT na Tv aberta. Confira as escalações, arbitragem, que horas e onde assistir o jogo do Náutico x Atlético-BA hoje.

Onde assistir Náutico x Atlético-BA hoje

O jogo do Náutico e Atlético-BA hoje, pela Copa do Nordeste, vai passar no SBT (TV aberta) e Nordeste FC (Pay-per-view) para todo o Brasil nesta terça-feira a partir das 21h30 pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, a emissora vai transmitir para os estados de Pernambuco e Bahia. Já a plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho

Local: Estádio dos Aflitos

TV: SBT

Online: Nordeste FC

Náutico e Atlético-BA na Copa do Nordeste

Náutico: Depois de empatar com o Fortaleza no último sábado em jogo acirrado na Copa do Nordeste, o Náutico conseguiu o seu ponto para subir na classificação. Pelo grupo B, aparece em quarta posição com 5 pontos contabilizando uma vitória, dois empates e outra derrota.

Atlético-BA: Enquanto isso, o Atlético acabou derrotado pelo Botafogo da Paraíba no último sábado e, por isso, precisa entrar em campo nesta terça para se recuperar na competição. Integrando o grupo A com 4 pontos em quinto lugar, tem uma vitória, outro empate e uma derrota com um jogo a menos.

Escalação do Náutico e Atlético-BA

Escalação do Náutico – Lucas Perri; Hereda, Rafael Ribeiro, Camtanga, Júnior Tavares; Djavan, Rhaldney, Jean Carlos; Ewandro, Kieza, Leandro Carvalho

Escalação do Atlético-BA – Fábio Lima; Paulinho, Iran, Bremer, Matheus Leal; Leandro Sobral, Dionísio, Gabriel Esteves, Miller; Thiaguinho, Jerry

