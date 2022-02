Onde assistir Náutico x Retrô hoje e horário do Pernambucano – 09/02

Em duelo válido pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, o Náutico recebe o Retrô nesta quarta-feira, 09/02, com a bola rolando no Estádio dos Aflitos a partir das 21h30 (Horário de Brasília), tendo transmissão online e ao vivo. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo do Náutico x Retrô hoje.

Onde assistir Náutico x Retrô

O torcedor pode acompanhar a partida entre Náutico e Retrô através do Premiere (Pay-per-view), serviço disponível em operadoras por assinatura a partir das nove e meia da noite nesta quarta-feira para todo os os estados do Brasil.

A plataforma do Premiere, além de estar disponível na TV paga, também pode ser acessada através do site (www.premiere.globo.com), pelos valores de R$49,90 até R$89,90 dependendo do plano.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos,

TV: Premiere

Online: Premiere

Náutico e Retrô no Campeonato Pernambucano

Náutico – Lucas Perri; Hereda, Carlão, Junior Tavares, Rafael Ribeiro; Djavan, Rhaldney, Juninho; Ewandro, Robinho, Leandro Carvalho

Jogando pela Copa do Nordeste no último fim de semana, o Náutico acabou derrotado pelo Sampaio Corrêa fora de casa. Agora, volta as suas forças para o Campeonato Pernambucano onde precisa da vitória de qualquer modo, principalmente porque pode se igualar ao líder nesta rodada.

Retrô – Jean; Augusto Potiguar, Lucas Silva, Guilherme Paraíba, Mayk; Charles, Erivélton, Radsley, Renato Henrique; Gustavo, Giva

Enquanto isso, o time do Retrô fez bonito e venceu o Sport no último sábado pela rodada do Campeonato Pernambucano. Em quarta posição com 6 pontos, o elenco visitante tem a oportunidade de melhorar a sua posição e, quem sabe assim buscar a vaga na semifinal direta até o fim da primeira fase.

Relembre o último jogo do Náutico x Retrô.

