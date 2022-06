Onde assistir Noruega x Suécia ao vivo e horário do jogo hoje (12/06)

Em clássico nórdico, as seleções da Noruega e Suécia se enfrentam neste domingo, 12 de junho, em confronto que vale os três pontos pela quarta rodada da Liga das Nações. Jogando no Estádio Ullevaal, em Oslo, o início da partida está marcado para as 13h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir Noruega x Suécia hoje e todas as informações a seguir.

Onde assistir Noruega x Suécia hoje ao vivo?

Procurando saber onde assistir Noruega x Suécia hoje na Liga das Nações ao vivo? O canal SporTV é quem vai transmitir as emoções do clássico nórdico neste domingo.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV é o grande responsável por exibir as emoções do duelo para todos os estados do Brasil. Entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Se você não a possui em sua programação, deve entrar em contato com a sua operadora. Se preferir, pode assistir também de maneira online no Globo Play, através da plataforma para celular, na TV ou computador.

Informações do jogo Noruega x Suécia hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ullevaal, em Oslo, na Noruega

Arbitragem: Harm Osmers

Onde assistir: SporTV

Noruega quer seguir na liderança

Com duas vitórias e um empate, a Noruega faz uma sequência impecável na Liga das Nações. Disputando o grupo quatro dentro da Liga B, a segunda divisão, os noruegueses são os líderes com 7 pontos, tendo a vantagem de um ponto mediante o segundo lugar. Por isso, para brigar pelo acesso até a primeira divisão, a vitória é importante.

Escalação da Noruega: Nyland; Pedersen, Hanche-Olsen, Oestigaard, Meling; Aursnes, Berge, Odegaard; Elyounoussi, Haaland e King. Técnico: Ståle Solbakken

Suécia segue na busca pela liderança

Os suecos também fazem uma boa campanha na Liga das Nações, mas tropeçaram duas vezes no torneio, para a própria Noruega na segunda rodada e a Sérvia durante a última semana. A Suécia venceu apenas a Eslovênia na rodada de estreia, contabilizando em 3º lugar os 3 pontos.

Escalação da Suécia: Olsen; Andersson, Nilsson, Ekdal, Augustinsson; Cajuste, Ohlsson, Claesson, Svanberg, Elanga; Quaison. Técnico: Jan Andersson

Palpite Noruega x Suécia

No último embate entre as seleções, a Noruega foi quem levou a melhor com 2 x 1 no placar. Agora, novamente o resultado deve se repetir já que os noruegueses fazem uma melhor campanha até aqui na Liga das Nações.

Jogando em casa, a Noruega deve manter a sua escalação titular e, com isso, deve sair com a vitória em seus braços na rodada.

A Suécia, por outro lado, não vai deixar os adversários terem vida fácil dentro de campo, uma vez que também querem alcançar a liderança até o fim da primeira fase do torneio.

O empate também pode ser um resultado provável, além de ser uma partida com gols para os dois lados.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida na Liga das Nações entre as seleções.