Onde assistir Novorizontino x Inter de Limeira ao vivo e horário hoje – 6/3

Novorizontino e Inter de Limeira disputam neste domingo, 6 de março, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, a partir das 18h30. Pela décima rodada do Paulistão, onde assistir o jogo do Novorizontino x Inter de Limeira hoje? A transmissão será no Paulistão Play e Premiere.

Onde assistir Novorizontino x Inter de Limeira ao vivo

O jogo do Novorizontino x Inter de Limeira vai ser transmitido ao vivo hoje, 6 de março de 2022, no streaming Paulistão Play e pay-per-view Premiere, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Campeonato Paulista 2022.

A plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play através do site (www.paulistaoplay.com.br).

Informações do jogo do Novorizontino x Inter de Limeira hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Onde assistir jogo de hoje: Premiere e Paulistão Play

Últimos jogos de Novorizontino x Inter de Limeira

06/03/2021 – Inter de Limeira 1 x 0 Novorizontino – Campeonato Paulista

01/03/2020 – Inter de Limeira 0 x 1 Novorizontino – Campeonato Paulista

Confira como foi o último jogo do Novorizontino e Inter de Limeira no Campeonato Paulista.

Escalação de Novorizontino e Inter de Limeira

Novorizontino: Giovanni; Walber, Lepu, Bruno Aguiar, Reverson; Leonardo Lima dos Santos, João Pedro de Giuli, Santiago, Romulo Azevedo, Baggio; Bruno Silva

Inter de Limeira: Lucas Frigeri; Matheus Mancini, Rodolfo, Rodolfo Tito, Celsinho; Jhony, Lima, Matheus Galdezani; Leonardo da Silva, Ronaldo, Osman

O elenco do Novorizontino não faz uma boa temporada neste momento. A atuação do time preocupa torcedores e até mesmo a diretoria. Mesmo depois de arrancar um empate com o Santos na última rodada, foi eliminado no meio da semana pelo Tuna Luso da Copa do Brasil. Agora, tem a oportunidade de dar a volta por cima enquanto aparece em último lugar no grupo B com 3 pontos.

Enquanto isso, a Inter de Limeira continua em terceiro lugar no grupo A com 8 pontos, ou seja, tem a oportunidade de assumir a vice-liderança da competição se ganhar os três pontos no jogo deste domingo. Na última rodada, ficou no empate com o Palmeiras mesmo jogando em casa.

Jogos do Paulistão hoje na rodada

Oito jogos do Paulista serão realizados neste fim de semana pela rodada. Confira quais são eles e horários.

Sábado (05/03):

São Paulo x Corinthians – 16h

Ferroviária x Santos – 18h30

Santo André x Ituano – 20h30

Ponte Preta x Água Santa – 20h30

Domingo (06/03):

Palmeiras x Guarani – 16h

Novorizontino x Inter de Limeira – 18h30

São Bernardo x Mirassol – 18h30

RB Bragantino x Botafogo-SP – 20h30

