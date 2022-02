Onde assistir Novorizontino x RB Bragantino ao vivo e horário do Paulistão

Pela oitava rodada do Campeonato Paulista, as equipes de Novorizontino e RB Bragantino se enfrentam neste domingo, 20/02, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela primeira fase. Confira as principais informações e onde assistir o jogo do Novorizontino x RB Bragantino hoje.

Onde assistir Novorizontino x RB Bragantino ao vivo

A partida entre Novorizontino e RB Bragantino tem transmissão do pay-per-view Premiere e Paulistão Play, às 20h30 (horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma do Campeonato Paulista está disponível para assinatura no site (www.paulistaoplay.com.br) pelo valor de R$34,99 com todos os jogos.

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Árbitro:

TV: Premiere FC

Online: Paulistão Play e Premiere

Escalação do Novorizontino e RB Bragantino

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo deste domingo no Paulistão.

Novorizontino: Giovanni; Willian Lepo, Bruno Aguiar, Edson Silva, Reverson; Adilson Goiano, Barba, Marcinho; Léo Tocantins, Danielzinho, Michael Douglas

RB Bragantino: Maycon; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires, Hyoran; Artur, Sorriso, Alerrando

Como estão as equipes na temporada?

O Novorizontino tropeçou na última rodada diante o Santo André jogando fora de casa. Agora, tem a oportunidade de ganhar a sua primeira partida no Campeonato Paulista. No grupo B, aparece na lanterna com apenas 2 pontos, com a diferença de nove pontos para o líder.

Enquanto isso, o RB Bragantino volta a jogar neste domingo para aumentar a vantagem que possui na liderança do grupo D, possuindo 13 pontos no total. A equipe visitante quer manter esse desempenho, acumulando mais pontos para manter uma boa distância entre os demais.

Confira todos os jogos da rodada do Paulistão

Oito jogos acontecem neste fim de semana pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Acompanhe quais são e onde assistir.

Sábado:

Palmeiras 1 x 0 Santo André

Botafogo-Sp 1 x 1 Corinthians

Guarani 3 x 0P onte Preta

São Bernardo 1 x 0 Ituano

Domingo:

Água Santa x Mirassol – 11h

Santos x São Paulo – 16h

Inter de Limeira x Ferroviária – 20h30

Novorizontino x RB Bragantino – 20h30

Confira um dos melhores momentos do último jogo entre Novorizontino x RB Bragantino.

