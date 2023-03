Onde assistir o jogo da Alemanha em amistoso contra a Bélgica - 28/03/23

Em amistoso internacional, Alemanha e Bélgica protagonizam o encontro de gigantes do futebol nesta terça-feira,28 de março, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio RheinEnergie. Para cumprir a agenda de março, o jogo da Alemanha hoje terá transmissão ao vivo na TV e via internet.

O duelo entre as seleções de Alemanha e Bélgica foi disputado em 25 oportunidades, de acordo com estatísticas do portal Transfermarkt. Os alemães contabilizam 20 vitórias, um empate e quatro triunfos aos belgas.

Onde vai passar o jogo da Alemanha hoje?

O jogo da Alemanha e Bélgica hoje terá transmissão ao vivo no SporTV e GloboPlay em todo o Brasil. Nenhum canal da televisão aberta vai passar o clássico internacional nesta terça-feira.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Isso significa que é preciso ter a emissora na programação da sua assinatura. Entre em contato com o operador para adquirir o canal esportivo da Globo.

Outra opção para assistir é o GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo. Se você não tem a TV fechada pode assistir através da plataforma, disponível no site (globoplay.globo.com) e nos aplicativos de celular, smartv e tablet.

Escalações de Alemanha x Bélgica

Alemanha: Ter Stegen; Wolf, Ginter, Thiaw, David Raum; Kimmich, Goretzka, Gnabry; Gotze, Timo Werner e Fulkrug.

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Arthur Theate; Onana, Lukebakio, De Bruyne; Carrasco, Trossard e Lukaku.

Por que a Alemanha não joga as Eliminatórias?

Como a próxima edição da Eurocopa será disputada na Alemanha, a equipe não precisa disputar as Eliminatórias porque já tem a vaga garantida. O regulamento da UEFA prevê que a seleção da casa se classifica automaticamente para a fase de grupos.

Na temporada passada, a Alemanha disputou as qualificatórias e fez um bom trabalho. Na competição terminou em segundo lugar no grupo F, atrás da França. Nas oitavas de final foi derrotada pela Inglaterra, decepcionando os torcedores.

Em 2024, a Euro terá sede em Berlim, Colônia, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Munique e Stuttgart.

Próximo jogo da Alemanha e Bélgica

Com o fim da data FIFA em março, as seleções da Alemanha e Bélgica só voltam a jogar em junho deste ano. Como a Eurocopa será disputada no país alemão, a equipe não precisa disputar as qualificatórias.

Do outro lado, a Bélgica terá o desafio contra a Áustria e Estônia pela terceira e quarta rodada das Eliminatórias pelo grupo F da competição. Os jogos estão marcados para 17 e 20 de junho, ambos às 15h45.

Já a agenda da Alemanha não está confirmada, mas é esperado que o elenco jogue amistosos.

