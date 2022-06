Onde assistir o jogo da França x Dinamarca ao vivo e horário hoje (03/06)

Alerta de jogo grande na Liga das Nações! Nesta sexta-feira, 3 de junho, as seleções de França e Dinamarca se enfrentam a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela primeira rodada do grupo um na Liga A, jogando no Stade de France, em Saint-Denis. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo da França.

Onde assistir o jogo da França hoje ao vivo na TV?

Para o torcedor saber onde assistir o jogo da França hoje, vai ser na ESPN e Star +, a partir das três e quarenta e cinco da tarde, seguindo o horário de Brasília.

Nesta sexta-feira, o clássico entre França e Dinamarca será exibido para todos os estados do Brasil através da ESPN, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Com exclusividade na temporada, os canais ESPN dividem os direitos do torneio com o SporTV, com ambas decidindo quais confrontos exibem.

Outra maneira de acompanhar o jogo de hoje é através do Star +, serviço de streaming também para assinantes, disponível para o celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo França x Dinamarca hoje:

Data: 03/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stade de France

Arbitragem: Felix Zwayer (Alemanha)

Onde assistir: ESPN e Star +

França e Dinamarca na Liga das Nações

Atual campeã do mundo e vencedora da Liga das Nações na temporada passada, a França quer estrear em todo gás necessário para seguir vivo na disputa novamente pelo título da UEFA. Integrando o grupo um pela Liga A da competição, os franceses tem pela frente também a Áustria e a Croácia.

Do outro lado, os dinamarqueses fizeram uma boa campanha na Eurocopa do ano passado. Pela elite da Liga das Nações, a Dinamarca conseguiu se manter na posição ao terminar a temporada em segundo lugar com 10 pontos, marcando três vitórias, um empate e duas derrotas em campo.

Escalações de França x Dinamarca hoje:

Com Benzema de volta para a seleção depois de disputar a final da Champions, os franceses não tem baixas para o confronto de hoje.

Provável escalação da França: Lloris; Kimpembe, Varane, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouameni, Kanté, Clauss; Griezmann, Mbappé, Técnico: Didier Deschamps

Kjaer é o principal desfalque para os visitantes hoje.

Provável escalação da Dinamarca: Schmeichel; Vestergaard, Kristensen, Maehle, Christensen; Hojberg, Delaney, Eriksen; Olsen, Poulsen e Damsgaard. Técnico: Kasper Hjulmand

Pela primeira fase do grupo C na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, as seleções de França e Dinamarca se enfrentaram no dia 26 de junho daquele mesmo ano.

Em empate sem gols, as seleções somaram apenas um ponto cada e sem marcarem gols na partida, o que decepcionou os torcedores presentes.

Relembre no vídeo como foi a última partida entre as seleções.