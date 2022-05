Onde assistir o jogo da Inter de Milão x Sampdoria ao vivo e horário (22/5)

Confira todas as emoções do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Internazionale @Inter_br

A equipe da Inter de Milão pode conquistar o título italiano pelo segundo ano consecutivo! Neste domingo, 22 de maio, a equipe recebe a Sampdoria a partir das 13h (Horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela última rodada do Campeonato Italiano. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo da Inter de Milão hoje.

Onde assistir o jogo da Inter de Milão hoje ao vivo?

Onde assistir o jogo da Inter de Milão hoje vai ser no Star +, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão apenas online, o serviço de streaming é quem exibe as emoções da última rodada do Campeonato Italiano neste domingo.

O serviço de streaming da Disney está disponível somente para assinantes em sua plataforma. O aplicativo pode ser encontrado para celular, Android e iOS, computador, tablet e na smart TV.

Informações do jogo da Inter de Milão hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

Arbitragem: Marco Di Bello

Onde assistir: Star +

+Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Inter de Milão e Sampdoria no Campeonato Italiano

A equipe da Inter de Milão está cada vez mais perto de conquistar o bicampeonato italiano este ano. A atual campeã italiana aparece em segundo lugar, com 81 pontos, e precisa vencer o jogo deste domingo para levantar o caneco. Entretanto, com dois pontos a menos que o Milan, precisa torcer por um tropeço dos rivais na rodada e, assim, ser campeão.

Do outro lado, a Sampdoria vem na 15ª posição com 36 pontos conquistados. O grupo visitante não briga por mais nada na competição italiana e, por essa razão, apenas cumpre tabela no jogo deste domingo. Ao longo do ano, conquistou dez vitórias, seis empates e vinte e uma derrota.

Escalação da Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, De Vrij, D’Ambrosio; Perisic, Çalhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries; Lautaro Martínez e Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi

Escalação da Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Rincón, Candreva, Vieira, Thorsby, Sabiri; Caputo. Técnico: Marco Giampaolo

Último jogo de Inter de Milão x Sampdoria:

As equipes da Inter de Milão e Sampdoria se enfrentaram pela última vez em 12 de setembro de 2021, pela temporada atual, pela 3ª rodada do Campeonato Italiano.

Por 2 x 2, os times ficaram na igualdade e pontuaram um ponto cada. Os gols foram de Yoshida, Augello, Dimarco e Lautaro Martínez para a Inter.

Confira como foi o último jogo dos times em campo no Campeonato Italiano.

Quantos campeonatos italianos a Inter tem?

A Inter de Milão tem 19 títulos conquistados no Campeonato Italiano, sendo a segunda maior campeã em toda a história do torneio.

O elenco só está atrás da Juventus, que contém 36 troféus. Se vencer este ano, vai se distanciar ainda mais do Milan na lista de vencedores da história.

A equipe de Milão levantou a taça nos anos de 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2021, o último ano que ganhou, na temporada passada.