Onde assistir o jogo de Portugal hoje: horário, canal e transmissão (12/06)

Suíça x Portugal Enquanto anfitriões estão na liderança do grupo, os visitantes ainda buscam a primeira vitória no torneio

Líder com dois pontos de vantagem, Portugal entra em campo hoje, 12 de junho, para enfrentar a Suíça pela quarta rodada da Liga das Nações no grupo dois. Com a bola rolando a partir das 15h45 (Horário de Brasília), o palco do confronto vai ser Estádio de Genebra, em Genebra. Se você não quer perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo de Portugal hoje ao vivo.

Acompanhe as últimas notícias sobre a Liga das Nações no portal DCI.

Onde assistir o jogo de Portugal hoje ao vivo?

Se você quer saber onde assistir o jogo de Portugal hoje, então saiba que deve sintonizar o canal do SporTV, somente pela TV paga.

Para o torcedor que quer curtir Cristiano Ronaldo em campo, deve obter o canal do SporTV em sua programação nas operadoras de TV por assinatura. Para quem não tem e deseja obter, basta entrar em contato com a sua operadora.

Para assistir online, o Globo Play exibe todas as emoções do jogo de futebol neste domingo através do aplicativo para celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Informações do jogo do Suíça x Portugal hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Genebra, em Genebra, na Suíça

Arbitragem: Fran Jovic

Onde assistir: SporTV

Suíça busca a primeira vitória

Sem vencer na Liga das Nações, a Suíça traça como o seu principal objetivo garantir os três pontos para escapar do rebaixamento até a divisão inferior. Classificado para jogar a Copa do Mundo da FIFA em novembro deste ano, a seleção suíça usa o torneio da UEFA neste mês para treinar os seus atletas. No grupo, está em último sem pontos.

Os suíços não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Escalação da Suíça: Omlin; Widmer, Akanji, Comert, Rodríguez; Xhaka, Freuler; Embolo, Shaqiri, Okafor; Seferović.

Portugal é o líder do grupo

Com duas vitórias e um empate, a seleção de Portugal é a líder do grupo dois com 7 pontos. A diferença com o segundo colocado é de dois pontos, ou seja, tem tudo para garantir uma maior vantagem dos rivais se ganhar o embate deste domingo.

O elenco não pode contar com Guerreiro e João Moutinho.

Escalação de Portugal: Rui Patrício; Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes; Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Otávio, André Silva e Diogo Jota (Cristiano Ronaldo).

Palpite Suíça x Portugal

O torcedor pode ficar atento e anotar o palpite porque Portugal é o grande favorito no duelo deste domingo. A seleção de Cristiano Ronaldo, astro do Manchester United, deve anotar facilmente um placar elástico nos anfitriões do confronto.

Com a torcida presente em seu favor, o time suíço tem pela frente um grande adversário, inclusive um dos favoritos ao título da Liga das Nações. Por não mostrar resultados efetivos até agora, tudo indica que o elenco não deve conseguir segurar o ataque fulminante dos visitantes.

No primeiro jogo da competição entre os dois, Portugal venceu por 4 x 0 em casa.