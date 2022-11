Horário do jogo de Portugal hoje na Copa (28/11): qual canal vai passar e como assistir online

Pela segunda rodada da fase de grupos, as seleções de Portugal e Uruguai encerram o calendário de jogos nesta segunda-feira durante a Copa do Catar

A seleção de Portugal enfrenta o Uruguai nesta segunda-feira, 28 de novembro, no último jogo do calendário do dia. No Estádio Lusail, o horário do jogo de Portugal hoje na Copa do Mundo vai ser às 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Se vencer, o elenco se classifica para as oitavas de final por isso saiba onde vai passar, as escalações e todos os detalhes a seguir.

Horário do jogo de Portugal hoje na Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo e a seleção de Portugal entram em campo nesta segunda-feira às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail, para enfrentar Uruguai na Copa do Mundo.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Fernando de Noronha devem ficar atentos com a diferença no horário.

O Estádio Lusail será o palco da grande final da Copa do Mundo no Catar, com capacidade para receber até 80 mil torcedores.

Ficha técnica:

Que horas vai começar: 16h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Lusail, cidade de Lusail, no Catar

Arbitragem: Alireza Faghani

Temperatura: 28º C

Rodada: 2ª rodada do grupo H

Como assistir jogo de Portugal hoje na TV?

Para assistir ao jogo de Portugal hoje ao vivo e de graça na televisão você tem duas opções: Globo e SporTV

O canal Globo está disponível na TV aberta em todo o território nacional de graça, tanto no canal principal dos estados como nas afiliadas. Cléber Machado narra a partida enquanto Ricardinho, Diego Ribas e PC Oliveira comentam os lances.

Já no SporTV, canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura, é Luiz Carlos Jr. quem narra a história da partida ao lado dos comentaristas PVC, Grafite e Sandro Meira Ricci.

Assistir jogo de Portugal hoje online de graça

Se você é o tipo de torcedor que gosta de assistir futebol no celular, aí você tem as seguintes opções: GloboPlay, FIFA+ e Portal GE.

Mesmo não sendo assinante, o leitor pode acompanhar todas as emoções de Portugal e Uruguai nesta segunda-feira pelo GloboPlay. Tudo o que deve fazer é se cadastrar na Conta Globo com o email e senha, seja no aplicativo ou no site (www.gloobplay.globo.com). Aqui, Tiago Leifert narra a partida ao lado de Lisca, Fernanda Colombo e Thomaz Freitas.

Já o portal GE (www.ge.globo.com) retransmite as imagens da Globo e SporTV, para assinantes, de graça para todo o Brasil acompanhar.

Outra opção é o FIFA+, serviço de streaming disponível para todos os brasileiros de graça. A plataforma é a grande novidade para o Brasil e, por isso, só é preciso se cadastrar no site (www.fifa.com) usando email, nome completo e data de nascimento, sem pagar nada.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje? Escalação de Portugal

O craque Cristiano Ronaldo vai jogar hoje, a que pode ser a última Copa do Mundo da sua carreira. O atleta está com 37 anos e, perto da aposentadoria, quer buscar o título mundial para encerrar com chave de ouro a despedida.

Sem clube depois que foi desligado do Manchester United, Cristiano será titular nesta segunda-feira ao lado do jovem João Felix e Bruno Fernandes.

Já no Uruguai, permanece a dúvida se Arrascaeta será o titular ou reserva no jogo desta segunda. Na última partida, contra a Coreia, o jogador do Flamengo não saiu do banco, mas garantiu estar 100%.

Escalação de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Guerreiro; Rúben Neves, Otávio, Bernardo Silva; Bruno Fernandes, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Escalação de Uruguai: Rochet; Cáceres, Godín, Giménez, Olivera; Vecino, Bentancur, Valverde; Pellistri, Darwin Núñez e Luís Suárez.

Como está o grupo H na Copa do Mundo?

Ao vencer Gana na rodada de estreia, Portugal se garantiu na liderança com 3 pontos, enquanto Coreia do Sul e Uruguai se mantém na parte de trás com apenas um ponto cada, após empatarem na primeira rodada do grupo.

Se vencer nesta segunda, a seleção portuguesa se classifica para as oitavas de final com antecedência. Se empatar ou perder, porém, e a Coreia vencer na rodada, terá que decidir na última rodada.

Se garantir a classificação para as oitavas, a equipe de Portugal pode enfrentar as equipes de Brasil, Sérvia, Camarões ou Suíça, a depender de quem se classificar ao mata-mata.

GRUPO H

1 Portugal - 3 pontos

2 Coreia do Sul - 1 ponto

3 Uruguai - 1 ponto

4 Gana - 0 pontos

