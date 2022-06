Onde assistir o jogo de Portugal x República Tcheca e horário (09/06)

Valendo a liderança do grupo, as seleções de Portugal e República Tcheca se enfrentam nesta quinta-feira, 9 de junho, com a bola rolando a partir das 15h45 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Liga das Nações. O palco do confronto será o Estádio de Alvalade, em Lisboa, confira todas as informações de onde assistir o jogo de Portugal hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo de Portugal hoje ao vivo?

O jogo de Portugal hoje na Liga das Nações vai ser transmitido ao vivo no Star + (Serviço de streaming).

Sem transmissão pela TV, o streaming do Star + é a única maneira de acompanhar o confronto nesta quinta-feira, disponível somente aos assinantes pela plataforma.

O aplicativo pode ser conectado pelo celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV. Preços e pacotes estão disponíveis no site oficial (www.starplus.com).

Informações do jogo de Portugal hoje:

Data: 09/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal

Arbitragem: Matej Jug

Onde assistir: Star +

Portugal e República Tcheca na Liga das Nações

Líder do grupo dois com 4 pontos, Portugal se garante como um dos favoritos na disputa pela classificação até a fase final da competição. Com Cristiano Ronaldo em campo, a seleção portuguesa enfrenta os tchecos para brigar pela liderança até o fim da fase de grupos.

Do outro lado, a República Tcheca também possui 4 pontos, na vice-liderança do grupo pela Liga das Nações. O elenco vem surpreendendo os torcedores com o seu bom desempenho dentro de campo, mesmo depois de ficar fora da Copa do Mundo do Catar. Até aqui, venceu a Suíça e empatou com a Espanha.

+ Próximo jogo do Corinthians: Timão enfrenta Juventude no sábado

Escalações de Portugal x República Tcheca

Com Cristiano em campo, os portugueses não tem desfalques ao jogo desta quinta-feira.

Escalação de Portugal: Rui Patrício; Dalot, Domingos Duarte, Pepe, Nuno Mendes; João Palhinha, William, Bernardo Silva; Matheus Nunes, Rafa Leão e Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos.

A seleção visitante também não tem jogadores em baixa.

Escalação de República Tcheca: Vaclik; Zima, Brabec, Mateju; Coufal, Sadilek, Havel; Cerny, Kuchta e Lingr. Técnico: Jaroslav Silhavy

Palpite Portugal x República Tcheca

Não há dúvidas de que Portugal é o grande favorito no jogo da terceira rodada pela Liga das Nações.

Com o seu principal astro em campo, a equipe portuguesa deve ganhar os três pontos para se manter na liderança do grupo pela Liga A da competição da UEFA. Jogando em casa, deve contar com a força da torcida em apoio incondicional.

A República Tcheca, por outro lado, promete incomodar os anfitriões. Isso significa que a partida deve ser recheada de gols.