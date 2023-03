Saiba como assistir ao duelo nesta segunda-feira do Paulistão. Foto: Reprodução FWStudio by Pexels

Onde assistir o jogo do Água Santa x RB Bragantino hoje na semifinal do Paulistão – 20/03

O segundo finalista do Campeonato Paulista sairá do confronto entre Água Santa e RB Bragantino. O Estádio Vila Belmiro, em Santos, será o palco do embate nesta segunda-feira, 20 de março, às 21h (horário de Brasília). Quem vencer garante a vaga na grande decisão da competição.

Do outro lado da chave, o Palmeiras venceu o Ituano e garantiu o espaço na final do Paulistão.

Onde vai passar Água Santa x RB Bragantino hoje

O jogo entre Água Santa e RB Bragantino hoje será transmitido nos canais Premiere, TNT, e nas plataformas Paulistão Play, HBO Max e Youtube.

TV PAGA: o torcedor tem duas opções para sintonizar nesta segunda-feira. O canal TNT está disponível entre operadoras de TV por assinatura, enquanto o pay-per-view Premiere também pode ser assistido na TV fechada, mas o torcedor precisa desembolsar o valor extra na mensalidade.

ONLINE: para ver de graça o canal do Paulistão está disponível no Youtube. Quem é assinante das plataformas de streaming Paulistão Play e HBO Max também são opções, disponíveis apenas para quem paga a mensalidade e tem acesso ao catálogo dos serviços.

Mudou? Saiba qual é a premiação do Paulistão em 2023

Assistir jogo do RB Bragantino no Youtube de graça

O torcedor tem a opção de assistir o duelo entre Água Santa e RB Bragantino de graça nesta segunda-feira. O canal do Paulistão no Youtube vai transmitir a semifinal ao vivo e 100% gratuito na internet.

Dá para acessar o site pelo computador ou através do aplicativo no celular, tablet ou smartv. O torcedor não precisa se cadastrar para ter acesso.

Assista ao vivo o duelo do Paulistão.

O que acontece em caso de empate?

Se a partida entre Água Santa e RB Bragantino terminar empatada no tempo regulamentar é a disputa de pênaltis que vai decidir quem avança para a final do Paulistão.

O regulamento da FPF (Federação Paulista de Futebol) não prevê prorrogação nas decisões, assim como não tem gol fora de casa na final.

Por que o jogo vai ser na Vila Belmiro?

Responsável pelo mando de campo da semifinal, o Água Santa mandou o jogo para Santos, na Vila Belmiro, porque a Arena Inamar, em Diadema, não tem iluminação artificial, de acordo com o portal ESPN.

A casa do Água Santa é em Diadema, um município do estado de São Paulo. No entanto, o clube teve de escolher a casa do Peixe para jogar a semifinal. Como tem a melhor campanha entre os dois, o time é quem joga em 'casa'.

